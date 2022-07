Cafom: baisse de 3% du CA sur les 9 premiers mois information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 18:15

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 93,5 ME au 3ème trimestre 2021-2022, contre 97,7 ME au cours de la même période de l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice ressort à 295,5 ME, en baisse de 3%. L'activité en Outre-Mer (+7,2%) continue d'afficher une croissance régulière et solide, alors que celle du pôle e-Commerce est en repli (-16,3%).



Le pôle de magasins en Outre-Mer exploités sous enseigne BUT, Darty, Habitat, Nature & Découvertes, First Deco et Musique & Son a généré un chiffre d'affaires de 58,4 ME au 3ème trimestre (+5,1%) et de 184,4 ME sur les 9 premiers mois de l'exercice.