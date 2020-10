Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cafom : a finalisé la cession d'Habitat Cercle Finance • 06/10/2020 à 18:14









(CercleFinance.com) - Le Groupe Cafom annonce la finalisation de la cession de sa filiale Habitat à Monsieur Thierry Le Guénic. Le périmètre de cession d'Habitat concerne 100% du capital d'Habitat Design International et de ses filiales. Habitat exploite actuellement 31 magasins en propre (25 en France, 1 à Monaco, 3 en Espagne et 2 en Suisse), 3 sites e-commerce (France, Espagne et Belgique) et une trentaine de magasins en franchise à travers le monde. Le pôle Habitat a généré un chiffre d'affaires annuel de 100 ME pour une consommation de trésorerie de 13 ME lors de l'exercice clos au 30 septembre 2019.

Valeurs associées CAFOM Euronext Paris -4.43%