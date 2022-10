Café durable : Nestlé lance son programme "Nescafé Plan 2030"

(AOF) - Nescafé, la marque de café Nestlé, va investir plus d'un milliard de francs suisses dans le programme "Nescafé Plan 2030" dans l'optique de stimuler une agriculture régénératice. Bénéficiant du soutien financier de Nestlé pour l'agriculture régénératrice, l'entreprise vise à accélérer la transition vers un système alimentaire régénératif et à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre.

" L'agriculture régénératrice permet d'améliorer la santé et la fertilité des sols ainsi qu'à protéger les ressources en eau et la biodiversité ", explique le géant de l'agroalimentaire.

Nescafé travaillera avec les caféiculteurs pour tester, apprendre et évaluer l'efficacité de nombreuses pratiques agricoles régénératrices. Cette démarche est menée dans sept pays, d'où proviennent 90 % du café de la marque : Brésil, Vietnam, Mexique, Colombie, Côte d'Ivoire, Indonésie et Honduras.

Nescafé travaillera avec des agriculteurs, fournisseurs et partenaires pour aider à protéger les terres agricoles, à améliorer la biodiversité et à prévenir la déforestation.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Développement de l'industrie laitière chinoise

Le gouvernement chinois encourage la consommation de produits laitiers pour améliorer la nutrition et les défenses immunitaires de la population, tout en cherchant à réduire la dépendance du pays aux importations. Souhaitant tourner la page du scandale du lait infantile mélaminé, qui avait affecté 300.000 bébés en 2008, la production de lait repart dans le pays, après dix ans de stagnation. Les grands groupes industriels (Mengniu , Yili, Youran ou Modern Dairy) n'exportent pas et se concentrent sur un marché intérieur, qui croît de 4 à 5 % par an. Ils développent de très grosses fermes et misent fortement sur l'innovation, en investissant quatre fois plus que tous leurs concurrents dans le monde.