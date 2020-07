CAESARS ENTERTAINEMENT : le Nevada donne son feu vert à son rachat par Eldorado Resorts

(AOF) - Eldorado Resorts Inc, un groupe hôtelier originaire de Reno dans le Nevada, a reçu l'autorisation du gouvernement de l'Etat de l'Ouest américain pour le rachat de Caesars Entertainment Corp, qui gère notamment le célèbre Caesars Palace de Las Vegas. L'opération est estimée à 17,3 milliards de dollars, et donnera naissance à un géant de l'hôtellerie et des jeux avec 55 sites dans 16 Etats du pays.

