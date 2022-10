Caceis prêt à racheter les activités de services aux investisseurs de Royal Bank of Canada en Europe

(AOF) - Caceis, filiale de Crédit Agricole SA spécialisée dans la fourniture de services financiers aux investisseurs institutionnels, et Royal Bank of Canada (RBC) ont signé le 14 octobre un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) offrant la possibilité à Caceis d'acquérir les activités d'asset servicing de Royal Bank of Canada en Europe. Cette transaction permettrait à la filiale de Crédit Agricole de renforcer son positionnement parmi les acteurs mondiaux de l'asset servicing en Europe et dans le monde.

Cela représenterait environ 4 800 milliards d'euros d'actifs en conservation et 3 500 milliards d'euros d'actifs en administration (chiffres au 31/03/2022) après la réalisation de l'opération, qui pourrait intervenir d'ici la fin du troisième trimestre 2023.

Ce rachat serait conforme aux objectifs de développement du groupe et respecterait ses critères de rentabilité avec un retour sur investissement attendu supérieur à 10% sur 3 ans grâce à la réalisation de synergies. Elle aurait un impact négatif inférieur à 10 points de base sur le CET1 de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole (chiffres au 30/06/2022).

La signature des accords entre Caceis et RBC est soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel et la réalisation de la transaction sera soumise aux conditions suspensives usuelles y compris les approbations réglementaires applicables

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Véhicule coté du groupe mutualiste du même nom, 1 ère banque française et 8 ème mondiale ;

- Produit net bancaire de 22,7 Mds€, généré par la banque de proximité à 65 %, par les services financiers spécialisés à 12 %, par la banque de grande clientèle à 14 % et par la gestion de l'épargne et les assurances ;

- Modèle d'affaires en 3 points - l’excellence relationnelle en devenant la banque préférée des particuliers, des entrepreneurs et des institutionnels, la responsabilité en proximité pour accompagner la digitalisation et l’engagement sociétal en amplifiant l'engagement mutualiste ;

- Capital détenu à 55,3% par les caisses régionales, d'où une présence forte de leurs représentants au conseil d'administration (10 sur 21 membres) présidé par Dominique Lefebvre, Philippe Brassac étant directeur général ;

- Position financière solide – à fin juin, ratio CET 1 de 11,3 % et réserves de liquidités de 468 Mds€.

Enjeux

- Nouveau plan « Ambitions 2025 » : résultat net supérieur à 6 Mds€ et retour sur fonds propres tangibles supérieur à 12 % / accélération de la transformation technologique et digitale avec 20 Mds€ de budget à l’IT et au digital dont 1 Md€ à la transformation technologique / distribution en numéraire de 50 % du résultat ;

- Stratégie d'innovation, l'un 3 des leviers du modèle d'affaires : en interne : 90% des entités du Groupe disposant d’une architecture « data- centric » en 2022, et 300 M€ de gain d’efficacité IT, 100% des collaborateurs IT formés aux nouvelles technologies dans l’Université du Système d’Information et 100% des technologies émergentes testées sur de nouveaux services métiers / vers les clients : élargissement de la gamme des applications leaders (Ma banque Pro, Pro&Entreprises LCL, etc…), offre de solutions de caisses digitales et mobiles pour les petits/moyens commerçants, offre monétique européenne pour les grandes enseignes et gamme complète e-commerce ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 pour l’empreinte propre et les portefeuilles d’investissement et de financement ; objectif 2025 : réduction à 20 % de l’exposition pétrole à l’extraction de pétrole /pour les fonds ouverts en gestion active d’Amundi, une notation énergétique supérieure à celle de la concurrence et 20Mds€ engagés dans des fonds à impact / croissance de 60% de l’exposition de la banque d’investissement aux énergies non carbonées et développement de la plateforme dédiée aux projets hydrogène / hausse de 50% du financement d’énergies renouvelables en France / objectif 2030 : lancement de deux nouveaux métiers, Transitions & Energies pour l’accessibilité des transitions énergétiques accessibles et Santé & Territoires pour l’accès aux soins et au "bien-vieillir" ;

- Retombées de la pénétration des marchés chinois (1 ère société étrangère de gestion d’actifs) et indien (offre de cash management) ;

- Renforcement dans le financement de la mobilité via le partenariat avec Stellantis, opérationnel en 2023 et le lancement d’une entité interne spécialisée.

Défis

- Intégration de l’italien CreVal et de Lyxor ;

- Impact élevé des provisions et de la hausse du coût du risque sur la zone Ukraine et Russie d’où un recul de 16,1 % du bénéfice net au 1 er semestre ;

- Perspectives de marché difficiles pour le 2 nd semestre, hors Etats-Unis : forte chute de la croissance et montée de l’inflation en Europe, stagflation dans les pays émergents et hausse des taux directeurs.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.