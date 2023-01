CACEIS et BNP Paribas regroupent leurs activités de services aux émetteurs

(AOF) - Détenu à parts égales par CACEIS et BNP Paribas, Uptevia, qui regroupe les activités de services aux émetteurs des deux banques, a été créé le 1er janvier 2023. Uptevia a pour ambition d’être un leader français – et à terme européen – des activités Corporate Trust. Le projet d’accord entre le Métier Securities Services de BNP Paribas et CACEIS, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, annoncé le 18 mars 2022, a obtenu l’approbation des autorités réglementaires et de la concurrence.

Uptevia offre aux sociétés émettrices une large gamme de prestations opérationnelles comme la tenue des registres constitutifs du capital (actions, obligations, bons, etc.), l'organisation et la centralisation des assemblées générales, le montage et la centralisation des opérations financières, et l'administration des plans d'actionnariat salarié. Uptevia fournit par ailleurs des services équivalents sur les produits de taux (obligations, titres de créances négociables, etc.).

Cet accord couvre le domaine spécialisé des services aux émetteurs. Les autres offres de services de BNP Paribas et CACEIS ne sont pas concernées.