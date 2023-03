CACEIS choisi par Investlinx comme asset servicer de son nouvel ETF ICAV UCITS

(AOF) - CACEIS, acteur européen de premier plan de l'asset servicing, annonce un partenariat avec Investlinx Investment Management en vue d'assurer les services de dépositaire, de conservation, d'administration de fonds et d'exécution pour Investlinx ICAV, un ETF UCITS irlandais lancé récemment. CACEIS en Irlande a pour ambition d'étendre la couverture géographique de son offre de services aux ETF. Administrant plus de 100 milliards d'euros d'ETF domiciliés en Europe, CACEIS a développé une gamme de solutions dédiées aux besoins spécifiques des promoteurs d'ETF.

En complément des prestations cœur de métier proposées par CACEIS, Investlinx ICAV bénéficiera des services et outils de CACEIS dédiés aux ETF, dont TEEPI ETF, la plateforme de passage d'ordres pour les participants autorisés (PA). Les solutions ETF s'appuient sur des systèmes automatisés générant des flux intégrés, du placement des ordres jusqu'à leur règlement-livraison. L'autre composante de l'offre repose sur la production de Portfolio Composition File (PCF) réalisée en partenariat avec ULTUMUS.

La combinaison des services d'asset servicing de CACEIS, des outils spécifiques aux ETF et du dispositif " follow-the-sun " permet le calcul et l'envoi des valeurs liquidatives et des PCF à Investlinx avant l'ouverture des marchés, et ainsi de répondre aux besoins exprimés par Investlinx lors de la phase de co-conception du modèle opérationnel de CACEIS.