CAC401 : chute de -2%, crypto-krach dévastateur de -30% en 3H

(CercleFinance.com) - Après un repli marginal lundi, le CAC40 subit un véritable toboggan baissier : l'indice lâche -2% vers 6.225.

L'E-Stoxx50 chute de -2,3% dans le sillage du DAX30 (-2,1%) et les 'futures' US préfigurent un décrochage de -1,5% en moyenne des indices US, dans l'attente, ce soir, des 'minutes' de la FED (compte rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire, ou FOMC).

'Les investisseurs devraient lire avec attention les minutes du dernier FOMC, publiées ce mercredi', soulignait Aurel BGC en début de semaine, estimant que 'l'appréciation des membres sur l'évolution de l'inflation sera regardée avec attention'.

Mais cette séance gravée dans les esprits par le surgissement d'un crypto-krach dévastateur qui entraine la plus phénoménale destruction de valeur -en volume- de l'histoire des 'cryptos' : environ un tiers en quelques heures (le krach a débuté à midi et se poursuit en ce moment même).

Les écarts sont abyssaux (à l'image des gains qui ont précédé) : Le bitcoin plonge de -27% vers 32.300$ (environ -50% par rapport au zénith des 64.350), l'Ethereum de -41% vers 2.000$ (soit plus de -54% depuis le zénith du 12 mai) et le Dogecoin se désintègre de -49% à 0,27$, soit plus de 65% de baisse en une semaine (depuis un zénith de 0,725$).

Côté chiffres, l'estimation définitive de l'inflation dans la zone euro pour le mois d'avril est confirmée à 1,6% (annualisé) en avril 2021, contre 1,3% en mars, et celui de l'Union européenne s'est monté à 2,0%, contre 1,7%, d'après Eurostat qui confirme donc son estimation rapide pour la zone euro.

Du côté des valeurs, Renault se retrouve lanterne rouge avec -4,7%, devant Safran à -3,9% puis AIrbus à -3,5%.

Veolia annonce la finalisation de l'acquisition d'OSIS, filiale de Suez spécialisée dans l'entretien de réseaux, d'ouvrages d'assainissement et dans les services de maintenance et nettoyage industriels.

Société Générale indique que son assemblée générale, qui s'est tenue le 18 mai, a approuvé notamment le dividende par action fixé à 0,55 euro, dividende qui sera détaché le 25 mai et mis en paiement à compter du 27 mai.

JCDecaux a dévoilé mardi soir un chiffre d'affaires ajusté en baisse de 37,2% à 454,3 millions d'euros pour le premier trimestre 2021, mais indiqué s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires organique ajusté de plus de 60% au deuxième trimestre.

STMicroelectronics annonce une transaction portant sur l'acquisition des actifs de Cartesiam (y compris son portefeuille de propriété intellectuelle), ainsi que sur le transfert et l'intégration de ses employés. La clôture est soumise aux approbations règlementaires.

Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, a remporté le marché de rénovation de l'axe routier de la zone industrielle de Dandenong South (dans l'agglomération de Melbourne) pour un montant de 86 millions d'euros (134 millions de dollars australiens).