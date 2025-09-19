CAC40 : W-Street enchaine les records pour cette journée des '4 sorcières'
Les investisseurs occultent totalement la tension persistante des taux longs avec un '30 ans' US à 4,754%, un '10 ans' à 4,13% : la décision de la Fed, mercredi soir, de réduire d'un quart de point son principal taux d'intérêt n'améliore pas la situation, bien au contraire, le '10 ans ' a repris +11Pts en 48H et les détenteurs de T-Bonds semblent occulter l'hypothèse de deux autres baisses de taux d'ici à la fin de l'année.
Mais il y a en face de cette grande divergence taux longs/actions, la version optimiste résumée par Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone qui justifie les records boursiers : 'Cela veut dire que la Fed est prête à mettre le paquet pour soutenir l'emploi et, plus largement, la croissance'.
'Résultat, le scénario haussier en faveur des actions - qui reposait déjà sur une économie solide (qui pourrait le devenir davantage) et sur des bénéfices d'entreprises robustes (qui pourraient là encore s'améliorer) - tient toujours debout', souligne l'analyste.
Le CAC semble boucler une seconde semaine de progression, mais l'élément le plus important est peut-être qu'il a désormais effacé l'intégralité des pertes essuyées depuis le 25 août dernier, date à laquelle François Bayrou avait manifesté son intention de se soumettre à un vote de confiance devant l'Assemblée nationale.
La perspective d'un environnement de taux plus bas aux États-Unis a largement profité au segment technologique, comme l'illustrent les records établis cette semaine par le Nasdaq.
En Europe, l'indice sectoriel de la technologie, le STOXX Europe 600 Technology, se dirige ainsi vers une hausse de plus de 6% cette semaine.
À Paris, les plus fortes progressions de la semaine reviennent pour l'instant à des titres comme Soitec (+15%), OVH (+14%) ou STMicroelectronics (+8%), mais Kering se distingue également avec des gains de 12% consécutifs à l'arrivée aux commandes lundi dernier de son nouveau directeur général vedette, l'Italien Luca de Meo.
Autre élément marquant : la volatilité est brutalement retombée cette semaine, surtout après la réunion de la Fed, ce qui se traduit par un reflux du VIX, aussi appelé 'l'indice de la peur', désormais revenu sur ses plus bas annuels (-1% à 15,5, un signe de 'complaisance' assez remarquable).
Sur le front des statistiques, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, se maintient à 96 pour le quatrième mois consécutif en septembre, demeurant ainsi sous sa moyenne de long terme de 100.
Sur le marché obligataire, les taux longs remontent logiquement, victimes du vent d'euphorie qui souffle actuellement sur les Bourses mondiales et d'ajustements post-Fed. Le rendement des Bunds se tend de +2,5 pts vers 2,743%, tout comme l'OAT (+2,3Pts, qui s'établit à 3,548%.
L'euro perd 0,2% face au billet vert et s'échange autour de 1,1760USD.
À Londres, le baril de Brent recule de 0,5% à 67,2 USD.
