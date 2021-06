Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : vulnérable en fin de séance mais baisse sans volume Cercle Finance • 28/06/2021 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le CAC40 (-1%) finit au plus bas du jour, vers 6.558, mais ce score ne reflète pas une forte pression vendeuse puisqu'il ne s'était échangé que 1,7 MdE à 17h29 et 2,9 MdsE à 17h35. L'Euro-Stoxx50 lâche 0,77% à 4.089 (clôture au plus bas du jour) alors que Wall Street inverse la vapeur (Dow -0,6% dans le sillage de Boeing, -0,1% sur le 'S&P') après deux nouveaux records battus par le S&P500 et le Nasdaq. Le S&P500 a battu d'entrée de jeu un 3ème record absolu consécutif à 4.288 et le Nasdaq a battu un 3ème record en 4 séances, à 14.460. Les opérateurs ne se laissent pas impressionner par le prix du baril qui flirte avec les 76$ à Londres, soit les meilleurs niveaux de l'année 2018, dopé par des anticipations de croissance plus élevées que prévu (ce que la FED souligne également). Si les bons PMI dévoilés la semaine dernière témoignent de la levée des restrictions sanitaires et de l'accélération de l'économie européenne, le processus de réouverture de l'économie pourrait s'avérer de plus en plus 'épineux' pour cause de variant Delta au cours des prochains mois préviennent certains analystes. Le retour d'une volatilité accrue devrait pousser les intervenants de marché à revoir leur appétit pour le risque, très prononcé ces derniers mois, et avoir un impact sur les stratégies d'allocation d'actifs. Après les déclarations parfois contradictoires des membres de la Fed, les opérateurs garderont aussi un oeil attentif sur les signaux envoyés par les banques centrales. 'L'inflexion du discours de la banque centrale américaine est indéniable, mais celle-ci devrait malgré tout rester accommodante pour les prochains mois', prophétisent les stratèges d'Edmond de Rothschild. A ce titre, les investisseurs attendent avec impatience le rapport mensuel de l'emploi qui fera office, ce vendredi, de point d'orgue de la semaine. Les marchés obligataires évoluent en ordre dispersé après leur chute de vendredi : nette embellie sur les T-Bonds (-6Pts à 1,473%) et sur nos OAT (-4Pts à 0,1600%). Dans l'actualité des valeurs hexagonales, mauvaise journée pour l'aérien avec Air-France -4,9%, Airbus -4,5%, Safran -2,8% (le variant 'Delta' inquiète, l'Allemagne referme partiellement ses frontières). Renault (-1,6%) a annoncé lundi avoir conclu un accord stratégique avec Envision AESC, une filiale de Nissan, en vue de l'implantation d'une 'gigafactory' à Douai, à proximité de Renault ElectriCity, son pôle d'activité lié à la mobilité. Renault a aussi signé un protocole d'accord avec la startup française Verkor afin de codévelopper, puis de fabriquer, des batteries haute performance, une collaboration qui s'accompagnera d'une prise de participation de plus de 20% au capital de Verkor. Schneider Electric indique avoir finalisé avec succès la transaction d'achat d'une participation majoritaire dans Automation Technology (ETAP), société qui sera consolidée dans l'activité gestion de l'énergie du groupe. Air Liquide (-0,3%) annonce un investissement de près de 70 millions d'euros dans la construction d'une unité de production de gaz industriels de dernière génération à Wuhan, en Chine centrale, pour fournir un producteur majeur de puces mémoire flash. Sanofi (+0,7%) fait savoir qu'un essai de phase II/III a montré que le nirsevimab présentait un profil de sécurité et de tolérance comparable à celui du palivizumab chez des nourrissons prématurés ou porteurs d'une pneumopathie chronique ou d'une cardiopathie congénitale, et leur conférait une protection contre le VRS (virus respiratoire syncytial) lors de la première saison de leur vie. Des soumissions réglementaires sont prévues au 1er semestre 2022.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.98%