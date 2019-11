Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : vole de record en record, avancées dans négos sino-US Cercle Finance • 05/11/2019 à 15:01









(CercleFinance.com) - Après avoir dépassé le seuil des 5800 points lundi, l'indice CAC40 a doucement repris son ascension ce mardi après un début de séance un peu hésitant: l'indice progresse de +0,3% et inscrit un nouveau record à 5.840 mais surtout, le CAC'GR' pulvérise un nouveau record absolu à 15.840Pts. L'Euro-Stoxx50 progresse d'autant, vers 3.675, les sommets de novembre 2017 (3.685) sont en vue. Le catalyseur de la hausse du jour réside dans une avancée dans le dossier des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine: Pékin accepterait de réduire ses droits de douane sur les produits américains et à faciliter l'investissement étranger en Chine. Une véritable 'avancée' ? Ce communiqué reprend mot pour les engagements de Xi-Jinping en marge du Forum de Davos de janvier... 2008. 'L'activité en Chine commence à pâtir du bras de fer commercial avec Washington et Pékin pourrait être tenté de faire des concessions', estime un analyste, rappelant que la croissance chinoise a ralenti à 6% au troisième trimestre, au plus bas depuis 1992. La publication cet après-midi, de l'indice ISM des services pour les Etats-Unis -attendu autour de 52 au mois de novembre, contre 52,6 en octobre- ne devrait sans doute pas modifier la trajectoire des marchés. En attendant, le déficit commercial des États-Unis se contracte: il est ressorti à -52,5 milliards de dollars en septembre, selon le Département américain du Commerce, contre -55 milliards le mois précédent (révisé de -54,9 milliards en estimation initiale). C'est mieux que prévu puisque le consensus attendait -54 milliards de dollars sur le mois de septembre. En Europe, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,1% dans la zone euro et dans l'ensemble de l'UE par rapport à août, selon Eurostat. En août 2019, ils avaient reculé respectivement de 0,5% et de 0,4%. Par rapport à septembre 2018, les prix à la production industrielle ont diminué de 1,2% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE, à comparer à des baisses annuelles respectives de 0,8% et 0,3% au mois d'août. Outre-Manche, l'activité du secteur des services du Royaume Uni s'est stabilisée le mois dernier, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 49,5 en septembre à 50 en octobre. Dans l'actualité des valeurs, les équipementiers automobiles poursuivent leur remontée après le gros trou d'air consécutif à l'annonde de la fusion PSA/FCA (Peugeot/Fiat-Chrysler). Plastic Omnium reprend +5%, Faurecia +2,5%. Teleperformance gagne 4% au sein du SBF120, le groupe de centres de contact ayant relevé ses objectifs annuels de revenus à l'occasion d'une solide publication à neuf mois. En recul de -6% (sous les 10E), Air France-KLM fait par contre figure de lanterne rouge du SBF120, après la présentation par le transporteur aérien de ses objectifs financiers à moyen terme, dont une marge opérationnelle de 7-8%.

