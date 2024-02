Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: visite de nouveaux sommets tracté par le secteur auto information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 10:48









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue à des niveaux historiques ce matin, autour des 7745 points (+0,9%), tractée par le secteur auto avec notamment +6,4% pour Renault et +4% pour Stellantis après la publication de leurs résultats respectifs hier soir et ce matin (voir plus bas).



Les marchés d'actions européens et américains ont connu jusqu'ici un bon début d'année, les investisseurs privilégiant désormais les nouvelles rassurantes sur le front de l'économie pour reléguer au second plan leurs questionnements sur l'évolution des politiques monétaires.



Les nouvelles données attendues aujourd'hui devraient leur permettre de mieux évaluer la santé de l'économie, et donc le 'timing' de l'assouplissement monétaire à venir des grandes banques centrales.



Si le moment et l'ampleur des premières baisses de taux font l'objet d'un débat et d'un recalibrage, les intervenants savent que tout ajustement politique à venir leur sera favorable.



Aux Etats-Unis, les chiffres des ventes au détail pourraient connaître une certaine modération au mois de janvier, même si le moral des ménages américains évolue à des niveaux proches de ses plus hauts historiques.



D'autres indicateurs viendront animer les échanges, dont les prix à l'importation, les inscriptions aux allocations chômage, la production industrielle et l'indice Empire State de la Fed de New York.



Les marchés de taux se détendent un peu après avoir signé mardi l'une de leurs pires séances depuis octobre 2023. Le rendement des Treasuries à dix ans recule vers 4,24% (-3 pts), tandis que le Bund allemand se replie vers 2,31% (-6 pts).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Renault a publié hier soir des résultats financiers qualifiés d'historiques, avec notamment un résultat net de 2,3 milliards d'euros, en hausse de 3 milliards d'euros vs 2022.



Stellantis annonce ce matin une hausse de son chiffre d'affaires net de 6 % pour l'année 2023, à 189,5 milliards d'euros, tandis que le bénéfice net a augmenté de 11 % à 18,6 milliards d'euros, avec un free cash flow industriel qui atteint 12,9 milliards d'euros (+19%) par rapport à l'exercice précédent.



Safran dévoile pour 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 72% à 2,03 milliards d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de près de 3,17 milliards en données ajustées, soit une marge améliorée d'un point à 13,6%.



Airbus publie un EBIT ajusté en hausse de 3% pour atteindre 2,21 milliards d'euros au quatrième trimestre, un chiffre légèrement inférieur au consensus qui visait 2,27 milliards. Le CA s'est quant à lui accru de 11% à 22,89 milliards sur les trois derniers mois de l'exercice, alors que le marché visait 22,25 milliards d'euros.



Enfin, Schneider Electric publie au titre de l'année écoulée un résultat net (part du groupe) en hausse de 15% à quatre milliards d'euros avec un EBITA ajusté de 6,41 milliards, soit une marge de 17,9%, en croissance organique de 180 points de base.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.74%