CAC40: vers une rechute après un gain timide information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 08:33

(CercleFinance.com) - Les futures sur le CAC40 augurent d'une ouverture sur une rechute de l'ordre de 1,4% vers 6460 points, pour une séance chargée sur le front des statistiques, et après une clôture sur un gain d'environ 0,1% pour l'indice parisien après le premier tour de la présidentielle.



Les investisseurs ont semblé voir d'un bon oeil l'avance d'Emmanuel Macron sur sa rivale Marine Le Pen, écart plus important que celui que préfiguraient certains sondages et qui laisse présager une réélection du Président de la République sortant.



Au plan des statistiques de ce mardi, on prendra connaissance de la balance commerciale française de février, de l'indice ZEW et de l'inflation en Allemagne, puis de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de mars.



'La semaine prochaine, les données devraient montrer que l'indice des prix à la consommation des États-Unis a culminé à 8,4% d'une année à l'autre en mars', indiquait-on vendredi soir à ce sujet chez Wells Fargo.



L'inflation allemande pourrait aussi retenir l'attention dans la perspective de la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE cette semaine, même si PIMCO ne s'attend pas à la prise de décisions de politique monétaire significatives à cette occasion.



'Les projections macroéconomiques qu'elle partagera en juin lui fourniront probablement une raison de mettre fin aux achats nets d'actifs en juillet, avec une première hausse des taux de 25 points de base en septembre comme scénario plausible', prévient-il cependant.



Sur le front des valeurs, EssilorLuxottica a conclu un accord préliminaire pour l'acquisition de 90,9% du capital de Fedon, spécialiste des étuis et emballages de lunettes coté à Milan, une opération qui serait suivie d'une OPA obligatoire.



bioMérieux dévoile un chiffre d'affaires de 837 millions d'euros au 31 mars, en décroissance organique de 4,5% en ligne avec les prévisions, et annonce un accord pour acquérir Specific Diagnostics, société de test de sensibilité aux antibiotiques.