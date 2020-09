Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : vers une poursuite de la baisse Cercle Finance • 09/09/2020 à 08:48









(CercleFinance.com) - Après avoir terminé mardi en recul de 1,6% à 4973,5 points, le CAC40 pourrait commencer sur un repli de l'ordre de 0,5% vers 4945 points au vu des futures, dans le sillage d'une clôture déprimée à Wall Street (-2,2% sur le Dow Jones, -4,1% sur le Nasdaq). Outre un plongeon des valeurs technologiques, la crise sanitaire continue aussi de peser sur le moral, Commerzbank notant que si 'les taux d'infections continuent de décliner aux Etats-Unis, le nombre de cas continue d'augmenter dans la zone euro'. Du côté des valeurs, Solvay et Veolia annoncent créer un consortium d'économie circulaire, pour 'proposer de nouvelles solutions qui promettent une gestion plus efficace des ressources que sont les métaux utilisés dans les batteries de véhicules électriques au lithium-ion'. EDF indique avoir lancé avec succès, le 8 septembre, deux nouvelles émissions d'obligations hybrides libellées en euros et à durée indéterminée, pour un montant nominal total de 2,1 milliards d'euros, fonds qui seront utilisés pour les besoins généraux de l'électricien. Les opérateurs pourront aussi réagir à plusieurs publications de résultats semestriels, comme celles du groupe agroalimentaire Fleury Michon, de la société d'investissement Altamir et du groupe de services informatiques Devoteam.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.58%