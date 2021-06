Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : vers une ouverture stagnante avant des données Cercle Finance • 08/06/2021 à 08:32









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédit : L. Grassin) (CercleFinance.com) - Au lendemain d'un gain d'un peu plus de 0,4% à près de 6544 points, le CAC40 pourrait ouvrir de façon stable au vu des futures, dans l'expectative de plusieurs indicateurs macroéconomiques à paraitre dans la matinée. Parmi les nombreuses données attendues ce jour, figurent la balance commerciale française, l'indice ZEW en Allemagne et une nouvelle estimation du PIB de la zone euro dans la matinée, puis la balance commerciale américaine dans l'après-midi. Pour l'heure, après un rebond de 2,2% en mars, la production industrielle allemande a reculé de 1% en avril, une contraction plus forte que le consensus et ramenant la production à un niveau inférieur de 5,6% à celui de février 2020. Dans l'actualité des valeurs, Sanofi annonce le lancement de 'Action 2021', un plan d'actionnariat salarié mondial ouvert à 92.000 salariés dans 73 pays, avec un prix de souscription proposé avec une décote de 20%. Airbus indique avoir livré, en mai 2021, 50 avions à 32 clients (quatre A220, 41 A320, un A330neo, trois A350, un A380) et enregistré sept commandes. Le nombre de livraisons à ce jour est de 200 appareils à 61 clients. Alstom a été choisi par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) pour la modernisation à mi-vie de 47 tramways Citadis livrés entre 2001 et 2004, circulant sur les lignes T1 et T2 du réseau de l'Agglomération Lyonnaise.

