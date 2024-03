Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: vers une ouverture sans tendance information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 08:22









(CercleFinance.com) - Après une clôture record à près de 8138 points mercredi soir, le CAC40 pourrait entamer la séance sans tendance au vu de futures à peu près stables, sur fond d'interrogations quant à la poursuite du rallye haussier.



'Peu importe les nouvelles qui tombent, les opérateurs gardent confiance en l'avenir', constate Christopher Dembik, chez Pictet AM, prévenant toutefois que 'à un certain stade, il faudra une respiration, au moins pour permettre des prises de bénéfices'.



'Une future mauvaise publication d'entreprise ou une mauvaise statistique peut être l'élément déclencheur. Cela permettra à ceux qui ont raté le rallye haussier de début d'année d'entrer', estime le professionnel.



'Gardons enfin en tête qu'une fois que la baisse des taux directeurs sera amorcée, a priori en juin prochain, une grande partie des capitaux qui sont placés sur le monétaire vont aller sur le marché des actions à la recherche d'un rendement plus élevé', poursuit-il.



Sur le front des données macroéconomiques, les opérateurs prendront connaissance, en milieu de journée, des ventes de détail et des prix à la production industrielle aux Etats-Unis pour le mois de février.



Dans l'actualité des valeurs, le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux publie un résultat net part du groupe en repli de 21% pour 2023, mais un résultat opérationnel contributif en hausse de 2% en organique.



Les investisseurs pourront aussi réagir aux résultats annuels dévoilés mercredi soir par le distributeur d'acier Jacquet Metals, le groupe de logistique contractuelle ID Logistics et le cabinet d'ingénierie Assystem.





