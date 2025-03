CAC40: vers une ouverture sans enthousiasme information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 08:28









(CercleFinance.com) - En baisse de trois points vers 8114, les futures sur le CAC40 présagent une ouverture terne ce mercredi à la Bourse de Paris, après une séance faste mardi pour l'ensemble des places européennes grâce notamment à de bonnes nouvelles en provenance d'Allemagne.



Le DAX de Francfort s'est ainsi adjugé près de 1% en clôture, dopé par l'annonce d'un accord au Bundestag pour réformer le frein à l'endettement constitutionnel, ainsi que sur un plan d'investissements massifs du futur gouvernement Merz.



'À notre avis, il s'agit d'un changement historique du régime budgétaire, sans doute le plus important depuis la réunification allemande', salue Robin Winkler, économiste en chef allemand chez Deutsche Bank Research après ce vote parlementaire.



'Pourtant, comme pour la réunification, une expansion budgétaire n'est pas une garantie de succès : le prochain gouvernement devra mettre en oeuvre des réformes structurelles pour transformer ce paquet budgétaire en une croissance durable', tempère-t-il.



Ce matin, les marchés pourraient manifester une relative déception après l'appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine : ils n'ont pu s'accorder que sur une ébauche de cessez-le-feu partiel et temporaire en Ukraine, et qui nécessite encore l'aval incertain de Kiev.



Après la publication de l'indice des prix dans la zone euro en cours de matinée, les investisseurs vont tourner leur regards vers la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), qui annoncera son verdict ce soir après la clôture des marchés européens.



'Le contexte s'est quelque peu assombri sur le plan macro-financier depuis le dernier FOMC, avec la dégradation de plusieurs enquêtes de confiance et la baisse des marchés actions', souligne Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.



'La Fed devrait laisser ses taux directeurs inchangés pour la deuxième fois de suite, en bonne part car il est difficile pour elle de se faire une idée précise des conséquences de la politique commerciale de Donald Trump', pronostique-t-il ainsi.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Assystem publie un résultat net de 7,5 millions d'euros au titre de 2024, contre 102,8 millions l'année précédente, mais un résultat opérationnel d'activité en croissance de 7,8% à 40,3 millions, soit une marge de 6,6% contre 6,5% en 2023.



Ipsen fait part du succès de son émission obligataire inaugurale notée de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 3,875% et arrivant à échéance en mars 2032, avec 'une importante sursouscription par une base d'investisseurs institutionnels solide et diversifiée'.





