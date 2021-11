Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : vers une ouverture en léger retrait information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - En repli d'environ 0,3% vers 7020 points, les futures sur le CAC40 présagent un début de séance terne, au lendemain d'une clôture dans le rouge à Wall Street sur fond de chiffres préoccupants concernant l'inflation aux Etats-Unis. 'L'indice des prix à la consommation a grimpé de 0,9%, plus que prévu en octobre, soit plus du double de la progression du mois précédent. D'une année à l'autre, il a bondi de 6,2%, la hausse annuelle la plus élevée depuis 1990', rappelle Wells Fargo. La banque ajoute que cette parution a accru les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale commencerait à relever ses taux plus tôt que prévu, favorisant une augmentation des rendements obligataires (+12 points de base à 1,56% sur le taux à 10 ans). Seules données attendues ce jour, paraitront dans la matinée une première estimation de la croissance du PIB du Royaume Uni au titre du troisième trimestre, ainsi que la production industrielle et la balance commerciales britanniques pour septembre. Dans l'actualité des valeurs, le sidérurgiste ArcelorMittal publie un bénéfice net de 4,62 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2021, niveau le plus élevé depuis 2008, ainsi qu'un EBITDA en hausse séquentielle de 19,9% à 6,06 milliards. Engie a révisé mercredi soir ses objectifs pour l'ensemble de 2021, prévoyant désormais un résultat net récurrent part du groupe entre trois et 3,2 milliards d'euros, à l'occasion du point d'activité à neuf mois du groupe énergétique. Le groupe d'hospitalisation privée Ramsay Santé a annoncé au titre de son deuxième trimestre comptable, un résultat opérationnel courant en recul de 39% à 43,5 millions d'euros, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 936,4 millions.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.16%