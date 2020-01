Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : vers une ouverture dans le vert malgré le PIB Cercle Finance • 31/01/2020 à 08:28









(CercleFinance.com) - Après une chute de 1,4% à 5871,8 points jeudi, le CAC40 est attendu en rebond de l'ordre de 0,6% au vu des futures, dans le sillage de Wall Street (+0,4% sur le Dow Jones) la veille et malgré une mauvaise surprise sur le front de la croissance française. Au quatrième trimestre 2019, le PIB de la France en volume a baissé de -0,1%, après +0,3% au troisième trimestre, selon les données de l'Insee, et alors que le consensus espérait une nouvelle croissance, de +0,2%. La contribution positive de la demande intérieure finale hors stocks (+0,3 point) a été plus que contrebalancée par celle, négative, des variations de stocks (-0,4 point), tandis que celle du commerce extérieur a été nulle. Doivent encore être publiées en cours de séance, entre autres, une première estimation de la croissance du quatrième trimestre et l'estimation rapide de l'inflation pour janvier dans la zone euro, puis les revenus et dépenses des ménages américains pour décembre. Dans l'actualité des valeurs parisiennes, les opérateurs réagiront aux chiffres d'affaires annuels de groupes comme Elis, Chargeurs, JCDecaux, Maisons du Monde et Manitou, ainsi qu'aux résultats 2019 de Kaufman & Broad. En réponse à l'épidémie de coronavirus en Chine, Air France-KLM indique avoir décidé le 30 janvier 2020 de suspendre les vols d'Air France et de KLM à destination et en provenance de la Chine jusqu'au 9 février 2020.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.19%