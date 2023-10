Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC40: vers une ouverture dans la confiance information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 08:28

(CercleFinance.com) - Après une clôture en baisse de plus de 0,4% à 7131 points mercredi, le CAC40 se dirige vers une ouverture optimiste au vu de futures en hausse de l'ordre de 0,6%, dans la perspective de la parution de l'inflation aux Etats-Unis, en début d'après-midi.



'Le mouvement de freinage graduel de l'inflation semble bien établi, à la fois parce que les distorsions d'offre ont disparu et parce que la demande domestique donne des signes de modération', estimait Oddo BHF en début de semaine.



A titre indicatif, Jefferies anticipe pour le mois de septembre un léger ralentissement de l'inflation américaine en rythme annuel à 3,6% en données brutes et à 4,1% hors alimentation et énergie, après respectivement 3,7% et 4,3% en août.



En attendant, dans l'actualité des valeurs à Paris, Publicis Groupe fait part d'une nouvelle révision à la hausse de ses objectifs annuels, à l'occasion de son point d'activité du troisième trimestre, marqué par 'une forte croissance organique de 5,3%, au-delà des attentes'.



Claranova publie pour son exercice 2022-23 un résultat net négatif à -11 millions d'euros, mais une marge opérationnelle améliorée d'un point à 6,4% pour un chiffre d'affaires record de 507 millions, en hausse de 7%, porté par l'ensemble des divisions.



Orpea a dévoilé mercredi soir une perte nette part du groupe de 371 millions d'euros pour le premier semestre 2023, sous l'effet 'principalement de l'évolution défavorable des taux d'intérêts et de la progression des marges de crédit sur les financements'.