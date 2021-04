Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : vers une ouverture dans la confiance Cercle Finance • 14/04/2021 à 08:34









(CercleFinance.com) - Après un gain de près de 0,4% à 6184 points mardi, le CAC40 devrait, au vu des futures, entamer sur une hausse de 0,4% environ, vers 6212 points, une séance qui verra avant tout le coup d'envoi à la saison des résultats aux Etats-Unis. En effet, les banques JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Wells Fargo devraient dévoiler, avant l'ouverture des marchés américains cet après-midi, leurs performances au titre des trois premiers mois de cette année. 'Les investisseurs seront sensibles à la confiance des CEO sur le rebond de l'activité économique mondiale et, cette semaine avec les publications des groupes bancaires, à la santé de l'économie américaine', prévenait Aurel BGC en début de semaine. Au chapitre des statistiques du jour, doivent paraitre la production industrielle pour février dans la zone euro, en cours de matinée, puis les prix à l'importation et à l'exportation de mars aux Etats-Unis, en début d'après-midi. Dans l'actualité des valeurs, les ventes du géant du luxe LVMH ont atteint 14 milliards d'euros au premier trimestre 2021, soit une hausse de 30% à périmètre et devises comparables par rapport à la même période un an plus tôt. Quadient a annoncé mardi soir un partenariat stratégique, par lequel il pilotera le déploiement de ses nouvelles consignes automatisées Parcel Pending Lite auprès des grandes et moyennes entreprises partenaires du réseau Relais Colis en France. Esker a relevé sa prévision de croissance organique pour 2021 de 15% à 16%, ce qui devrait porter son chiffre d'affaires aux alentours de 130 millions d'euros. À ce niveau de croissance, sa profitabilité devrait s'établir entre 12 et 15%.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.29%