CAC40 : vers une clôture stable grâce aux PMI et à W-Street information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 17:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris entame le terme boursier du mois d'août sur une note indécise: d'abord en repli sur 7.400, un niveau testé pour la 1ère fois le 6 février dernier, le CAC40 revient à l'équilibre vers 7.430.

Mais il n'y a pas de pression à l'achat, ni à la vente et les évolutions du CAC s'effectuent autour de ce cours pivot depuis presque 6 mois (à 10 séances près).



Après la séance des '3 sorcières' la moins active de l'histoire vendredi (2,77MdsE échangés) la nouvelle échéance semble partie sur les mêmes bases avec moins de 1MdE échangés à 35Mn de la clôture.



L'Euro-Stoxx50 cède -0,3% et refait son retard dans le sillage des indices US : on assite d'ailleurs l'inscription d'une 11ème séance de hausse consécutive pour le Dow Jones (+0,5% à 35.410), une 10ème sur 11 pour le S&P500 (+0,4% à 4.355) et une 9ème sur 11 pour le Nasdaq (+0,2% à 14.060).

Le 'rebalancement' des pondérations au sein du Nasdaq était largement intégré puisque cela n'a donné lieu à aucun remous vendredi, ni ce lundi à la reprise des cotations.



La semaine s'annonce particulièrement chargée avec une avalanche de résultats trimestriels entrecoupés des réunions des grandes banques centrales mercredi et jeudi.

Ce lundi, c'est également la journée des 'PMI' et le secteur privé américain voit sa croissance ralentir à nouveau sensiblement en juillet, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'établit à 52,0 -un plus bas de cinq mois- en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 53,2 en juin.



'Les prestataires de services ont observé une augmentation plus faible de leur production, tandis que les fabricants ont fait part de niveaux globalement inchangés de production au début du troisième trimestre', précisent les enquêteurs.



Ce matin en Europe, les investisseurs avaient pris connaissance de l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France.

Il s'est replié à 46,6 en juillet (contre 47,2 en juin), un plus bas de 32 mois, reflétant ainsi le plus fort repli de l'activité dans le secteur privé depuis novembre 2020.



Le tableau n'est pas plus engageant en Europe avec un PMI global en recul de -1Pt vers 48,9 (2ème mois sous les 50) et un PMI des 'services' qui chute de 52 vers 51,1 (le PMI manufacturier reculant de -0,7Pt vers 42,7, bien loin des 50).



Les publications des poids lourds Alphabet, Microsoft et Meta Platforms seront particulièrement scrutées alors que les investisseurs se posent des questions sur la valorisation bien tendue de l'indice Nasdaq, qui a bondi de 34% depuis le début de l'année.



Au-delà des géants technologiques, de nombreux autres secteurs seront sous les feux de la rampe cette semaine : l'automobile avec GM et Ford, l'aéronautique avec Boeing, et l'énergie avec ExxonMobil.



Mais la semaine s'annonce peut-être encore plus folle en Europe, où plusieurs ténors de la trempe de LVMH, Unilever Airbus, Stellantis, L'Oréal, TotalEnergies, Volkswagen ou STMicroelectronics ont prévu de dévoiler leurs performances dans les jours qui viennent.



Les résultats de LVMH et L'Oréal sont ceux qui auront le plus fort impact indiciel.



La semaine sera par ailleurs marquée par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, mardi et mercredi, puis par celle de la Banque centrale européenne (BCE), prévue jeudi.



Du côté de la Fed, une hausse de 25 points de base semble très probable en dépit des récents progrès réalisés en matière de lutte contre l'inflation.



La BCE semble, elle, avoir d'ores et déjà acté une hausse des taux qui devrait la conduire à relever de nouveaux ses taux directeurs de 25 points de base jeudi prochain.



Dans l'attente, les marchés obligataires se détendent, ce qui est plutôt normal vu les mauvais chiffres du jour, nos OAT effacent -45Pts à 2,9463%, les Bunds -3,5Pts à 2,3830% et outre-Atlantique, les T-Bonds attendent sereinement la réunion de la FED avec -1Pts à 3,829%.



Le Dollar continue de se 'refaire' avec +0,5% et l'Euro se replie vers 1,1080 (soit -1,4% en une semaine).



Dans l'actualité des sociétés françaises, Stellantis a annoncé lundi qu'il prévoyait de construire aux Etats-Unis, aux côtés de Samsung, une deuxième usine de batteries ('gigafactory'), avec un démarrage prévu début 2027.



Alstom annonce avoir signé avec Railpool, société européenne de location de matériel roulant ferroviaire, un contrat portant sur la livraison de 50 locomotives Traxx Universal multi-systèmes, pour une valeur qui pourrait atteindre jusqu'à 260 millions d'euros.



Plastic Omnium publie un résultat net part du groupe en repli de 4,1% à 100 millions d'euros pour son premier semestre 2023, mais une marge opérationnelle en progression de 16,9% à 210 millions, 'tirée par les activités historiques et une gestion agile et dynamique des coûts'.



Enfin, TotalEnergies va acquérir une participation de 50% dans Rönesans Enerji pour développer des projets renouvelables en Turquie dont le marché électrique.