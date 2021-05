Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : vers un rebond en début de séance Cercle Finance • 14/05/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait entamer du bon pied cette dernière séance de la semaine, au vu de futures sur le CAC40 en hausse de 0,6% vers 6315 points, dans l'attente d'une série de nouveaux indicateurs pour l'économie américaine prévue dans le courant de l'après-midi. Les opérateurs prendront en effet connaissance des ventes de détail, des prix à l'importation et de la production industrielle pour le mois dernier, puis des stocks des entreprises de mars et de l'indice UMich de confiance du consommateur. La veille, Wall Street a repris du terrain (+1,3% sur le Dow Jones, +0,7% sur le Nasdaq), et ce malgré de nouvelles preuves de tensions inflationnistes aux Etats-Unis, données par les prix à la production (+6,2% en rythme annuel en avril). 'Les orateurs de la Fed ont aidé hier à rassurer les investisseurs sur le fait que la banque centrale n'était pas pressée de relever les taux, et les attentes de futures hausses de taux ont légèrement baissé par rapport la veille', explique Deutsche Bank. Dans l'actualité des valeurs, Wendel a indiqué jeudi soir que le chiffre d'affaires d'IHS Towers s'élèvait à 362 millions de dollars au titre du premier trimestre 2021, en hausse de 8,7% en comparaison annuelle avec une croissance organique de 14,6%. Genomic Vision a annoncé avoir terminé avec succès le premier volet d'un accord de recherche en trois parties pour la caractérisation génétique des banques de cellules de Sanofi, premier volet initié en 2019.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris 0.00%