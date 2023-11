Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: vers un gain hebdo de +4%, inversion tendance taux US information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 15:31









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (+0,2%) reprend sa marche en avant (vers 7.070) dans le sillage de Wall Street qui d'une préouverture stable, passe à une hausse de +0,7% en moyenne (S&P500 et Nasdaq) après la publication du 'NFP' (rapport sur l'emploi) qui confirme une nette décélération des embauches aux Etats Unis.



Le CAC40 est bien parti pour aligner une 5ème séance de hausse d'affilée pour un gain hebdomadaire de +4,1% qui pourrait figurer parmi les 3 meilleurs de l'année 2023.

Mais si les scores sont flatteurs, les volumes à l'achat demeurent quasi inexistants à Paris, avec 1,3MdsE seulement échangés en 6 heures, malgré le ramassage qui se poursuit sur Worldline (+8%) Téléperformance et Alstom (+6,5%).

Rappel : Worldline et Alstom ont cédé respectivement 45% et 38% en un mois.



Le point d'orgue de la semaine a résonné avec le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis: l'économie américaine n'a généré que 150.000 emplois non agricoles au mois d'octobre, selon le Département du Travail, un nombre inférieur aux attentes du marché (180.000).

'Des gains d'emplois ont été enregistrés dans la santé, l'administration et l'assistance sociale, alors que l'emploi a diminué dans le secteur manufacturier en raison des grèves', explique le Département du Travail.



Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 3,9% de la population active (conformément à l'attente de Jefferies), le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,7%, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,1%.



En outre, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées en baisse, de 227.000 à 165.000 pour août et de 336.000 à 297.000 pour septembre, soit un solde de révision total de -101.000 pour ces deux mois.



Ces chiffres favorisent la poursuite de l'embellie sur les T-Bonds US avec -13Prs sur le '10 ans' à 4,54%... soit -40Pts par rapport à vendredi dernier et le '30 ans' rechute de -12Pts sous 4,75% contre 5,05% il y a une semaine.

Le '2 ans' rétrograde sous les 4,90%

La dynamique haussière des rendements est bien en train de s'inverser à la baisse alors que le 'pivot' de la FED est maintenant anticipé dès juin 2024 et non plus septembre 2024.

Les intervenants ont découvert l'indice ISM des services : il a reculé à 51,8, après être ressorti à 53,6 en septembre, alors que les économistes s'attendaient à un repli plus limité vers 53.



La composante des nouvelles commandes s'est améliorée à 55,5 contre 51,8 le mois précédent, tandis que le sous-indice de l'emploi a baissé à 50,2 après 53,4 en septembre.

La composante mesurant l'activité a quant à elle diminué à 54,1 contre 58,8 le mois d'avant.

Sur le front des statistiques toujours, mais en Europe, la production française baisse de nouveau en septembre 2023 dans l'industrie manufacturière (‑0,4% après ‑0,3% en août) comme dans l'ensemble de l'industrie (‑0,5% après ‑0,1%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



En particulier, la production se replie dans les matériels de transport (‑4,3%, dont -5,8% dans l'automobile), les industries agroalimentaires (‑1,4%), ainsi que les industries extractives, énergie, eau (‑0,8%) et les biens d'équipement (‑0,5%).



Les taux se détendent également à grande vitesse dans l'Eurozone avec -7Pts pour nos OAT à 3,244% (-21Pts en habdo) et -6Pts pour les Bunds à 2,652% (-18Pts en hebdo).

L'un des 'faits majeurs' de cette semaine, outre l'inversion de polarité sur les taux, c'est la forte décrue du Dollar, et la hausse symétrique de l'Euro de +0,8% vers 10,710$, soit +1,3% de gain sur la semaine.

Le '$-Index' rechute de -0,8% vers 105,25 et ressort par le bas d'un corridor 107/105,55, ce qui constitue une indication baissière majeure.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Société Générale publie un résultat net part du groupe de 295 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2023, en baisse de 79,6% en comparaison annuelle, sous le poids de certains éléments exceptionnels sans lesquels il s'est établi à 905 millions.



A l'occasion de sa publication trimestrielle, Spie ajuste ses objectifs annuels pour viser désormais une croissance organique supérieure à +7% (et non plus d'au moins +6%), avec une marge d'EBITA toujours attendue en hausse d'environ 30 points de base.





