CAC40 : vers un début de semaine dans la stabilité

(CercleFinance.com) - Après une clôture sur un repli de 0,1% à 6037,1 points vendredi, le CAC40 se dirige vers une ouverture à peu près stable au vu des futures, dans l'attente de séances chargées en termes de publications d'entreprises comme de statistiques. Les prochains jours verront en effet démarrer la saison des résultats de quatrième trimestre aux Etats-Unis, avec notamment ceux des grandes banques comme JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup et Bank of America. Sur le front des données macroéconomiques, sont attendus, entre autres, les chiffres américains de l'inflation, des ventes de détail, de la construction résidentielle et de la production industrielle pour décembre. En Europe, la semaine sera marquée par exemple par les prix à la consommation en France, en Allemagne et dans la zone euro, ainsi que la production industrielle et la balance commerciale de cette dernière. Dans l'actualité des valeurs à Paris, Bourbon Corporation a annoncé en fin de semaine dernière que ses actifs (dont les marques Bourbon), ont été cédés vendredi matin à la Société Phocéenne de Participations (SPP). Partouche indique que le contrôle fiscal opéré sur le casino de Cannes, diligenté concomitamment à l'enquête du Service Central des Courses et Jeux, s'est conclu sans redressement relatif aux recettes du Omaha Poker.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.25%