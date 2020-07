Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : vers un début de séance du bon pied Cercle Finance • 21/07/2020 à 08:34









(CercleFinance.com) - Après avoir terminé lundi sur un gain de près de 0,5% à un peu plus de 5093 points, l'indice CAC40 devrait commencer la séance sur une progression de l'ordre de 0,7% vers 5132 points au vu des futures. Les marchés devraient ainsi saluer l'annonce d'un accord qui vient tout juste d'être trouvé sur le plan de relance européen face à la crise du coronavirus, à l'issue de plusieurs jours de négociations difficiles au Sommet européen. Aucune donnée majeure n'est prévue ce jour en Europe ou aux Etats-Unis, mais les opérateurs réagiront notamment aux trimestriels dévoilés lundi soir par IBM, ce matin par Novartis et cet après-midi par Coca-Cola. Dans l'actualité des valeurs, le groupe de santé animale Virbac a annoncé lundi soir, pour le premier semestre de son exercice 2020, un chiffre d'affaires de 478,3 millions d'euros, en hausse de 3,1% en données publiées et 5% à taux de change constants. Affichant un chiffre d'affaires supérieur à ses attentes sur son premier trimestre, Rémy Cointreau prévoit désormais un ROC en baisse organique de 35% à 40% pour son premier semestre 2020-21 (contre un repli de 45% à 50% précédemment). Le groupe agroalimentaire LDC annonce la signature d'un accord avec le groupe coopératif Eureden en vue de la reprise du personnel et des actifs du groupe Ronsard en Bretagne, Aquitaine, Bresse et en Ile-de-France.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.08%