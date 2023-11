Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: va finir au plus haut, le pétrole WTI rechute de -4% information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris accroît sa hausse ce mercredi, avec un gain un peu plus consistant que prévu : le CAC40 gagne 0,5% à 7270 points alors que Wall Street poursuit sa hausse, le Nasdaq (+0,5% à 14.270 malgré -4% sur Nvidia) aligne une 16ème séance de hausse sur une série de 19 (on ne doit pas être loin des records historiques en terme de ratio positif sur 1 mois calendaire, aucune consolidation n'ayant par ailleurs dépassé -1% depuis 4 semaines).



Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, publié dans la soirée d'hier, a été accueilli dans l'indifférence générale ou presque.



Si les responsables de la banque centrale estiment que le resserrement des conditions monétaires commence à freiner l'activité économique, ils notent aussi que l'inflation reste 'persistante' aux Etats-Unis.



De nouvelles hausses de taux restent donc 'sur la table' dans l'hypothèse où le maintien à leurs niveaux actuels ne devait pas permettre de se rapprocher de l'objectif d'une inflation autour de 2%.



La journée a été ponctuée par de nombreuses publications économiques américaines : le Département du Travail dévoile une baisse de -24.000 (à 209 000) des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 13 novembre.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 220 000 la semaine dernière, soit un repli anecdotique de 750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



La grosse surprise du jour -en données brutes- provient du chiffre des commandes de biens durables, qui ont chuté de 5,4% au mois d'octobre (baisse record depuis la période Covid).



Mais hors commandes aéronautiques, le chiffre est stable par rapport à septembre... donc c'est un peu une baisse en trompe l'oeil, d'où le peu de réaction de Wall Street (+0,25%) et des marchés obligataires.

Le rendement des Treasuries revient à l'équilibre vers 4,418% après une brève incursion sous la barre des 4,40%, un plus bas de 2 mois.



La confiance du consommateur américain s'est dégradée en novembre, mais de façon moins prononcée que prévu, selon l'indice définitif de l'Université du Michigan publié ce mercredi.



L'indice 'UMich' est ressorti à 61,3 en version définitive, contre 63,8 en octobre, alors qu'il était de 60,4 en première estimation et que les économistes l'attendaient autour de 61.



Il s'agit toutefois de son 4me mois consécutif de repli.



La composante mesurant le sentiment du consommateur sur les conditions actuelles s'est détériorée à 68,3, contre 70,6 le mois passé, celle des anticipations chute de -2,5Pts à 56,8 contre 59,3 en octobre.



Les anticipations d'inflation sont par ailleurs reparties à la hausse, les consommateurs l'estimant à 4,5% ce mois-ci, contre +4,2% en octobre, un plus haut de sept mois.



Sur le marché pétrolier, les cours dévissent de -4% sur le NYMEX avant la parution de la statistique des réserves américaines, mais surtout à cause du report de la tenue de la réunion de l'Opep+ prévue ce week-end à Vienne au jeudi 30/11.



Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 448,1 millions de barils lors de la semaine du 13 novembre, marquant ainsi une hausse de 8,7 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 1 million de barils, tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 0,7 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente, poursuit l'agence.

Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 87% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,4 millions de barils/jour.



Le baril de brut léger américain (WTI) - livraison janvier, chute vers 74,4 dollars, le 'Brent' de -4,2% vers 78,9$ à Londres.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.43%