CAC40 : une séance pour rien mais surprise au niveau volumes

(CercleFinance.com) - La fin de séance a donné lieu à une variation spectaculaire: il ne s'agit pas de celle du CAC40 (-0,25% à 5.912 après 8 heures de consolidation au sein d'un corridor 5.905/5.915) mais du cumul des volumes ! Des volumes inexistants avec tout juste 1MdE à 17H29 (du fait de l'absence des investisseurs américains en congé pour Thanksgiving) mais surprise à 17H35 puisque le chiffre d'affaire bondissait soudain à 1,803MdsE, soit 75% de volume en plus au 'fixing'. Voilà qui met une nouvelle fois en lumière le fonctionnement d'un 'marché' qui n'est plus que l'ombre de lui-même et dont l'essentiel de l'activité repose sur des stratégies d'arbitrage auto-référentes (cash contre 'future', un jeu à somme quasi nulle): il n'y a clairement plus personne, aucun intérêt acheteur, et encore moins vendeur. Wall Street -clos ce jour- ne rouvrira que pour une séance écourtée (une matinée) ce vendredi. Seuls les opérateurs les plus courageux devraient se déplacer pour cette demi-séance, sachant que la plupart des américains seront, eux, plongés dans les bonnes affaires du 'Black Friday'. Si le CAC40 recule pour la seconde séance consécutive (-0,3% cumulé), la tendance sur 5 jours séances n'en reste pas moins positive : +0,6% depuis le 22 novembre. Les places européennes cèdent -0,25% en moyenne, entre Madrid et Amsterdam quasi stables, Francfort à -0,35% et Milan qui perd -0,6%. S'agissant de LA statistique du jour, l'indice ESI du sentiment économique augmente légèrement dans la zone euro (+0,5 point à 101,3) et dans l'Union Européenne (+0,9 point à 100) en novembre par rapport au mois précédent, selon la Commission européenne. De son côté, l'indice BCI du climat des affaires dans la zone euro -lui aussi calculé par Bruxelles- est resté globalement inchangé sur le mois qui s'achève, cédant 0,03 point, et se maintenant donc en terrain négatif à -0,23. Côté statistiques américaines, rien n'est à l'agenda, compte tenu de la fermeture des marchés. Les données publiées le jeudi ont ainsi été communiquées hier. Du côté des changes, l'euro revient à l'équilibre parfait à 1,005/$. Le Brent recule pour sa part de -0,9%, à 63,50 dollars... mais cela ne signifie pas grand chose en l'absence du NYMEX.. Dans l'actualité des valeurs, très peu d'écarts notables : le secteur auto entraîne le CAC40 vers le bas avec Peugeot -0,9% et Renault -1,5%. GTT (Gaztransport & Technigaz) indique avoir reçu des commandes d'un chantier asiatique portant sur la conception des cuves GNL de trois nouveaux méthaniers. Ils seront tous les trois construits pour le compte d'armateurs européens. EDF (+0,4%) annonce avoir levé avec succès deux milliards de dollars avec une maturité de 50 ans et un coupon fixe de 4,50% dans le cadre de son programme EMTN, 'sous un format Reg-S pur c'est-à-dire sans distribution aux investisseurs américains'. Remy Cointreau ferme la marche au sein du SBF-120 avec -2,4% alors que le résultat est inférieur de 3,5% au consensus et que le ROC 2019/2020 est désormais anticipé stable (il était prévu en hausse).

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.24%