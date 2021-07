Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : une cassure des 6.400 au final serait très malvenue Cercle Finance • 08/07/2021 à 15:23









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -La Bourse de Paris dévisse sans crier gare, au lendemain d'un nouveau record absolu du S&P500 vers 4.360Pts, avec des taux longs en mode 'détente' et des anticipations inflationnistes qui s'apaisent. Et pourtant, le CAC40 a dévissé de -2,6%, jusque vers 6.350, cest à dire au niveau de son zénith du 29 avril dernier. Le 'gap' des 6.344Pts du 20 mai a bien failli être comblé : après la cassure des 6.500, l'enfoncement des 6.400 en clôture serait un signal très négatif. L'Euro-Stoxx50 a lui aussi largement franchi la barre des -2,5% à la baisse (3.965Pts au plus bas, 3.282 à présent) alors que les indices US sont anticipés en repli de -1,5% en moyenne. La parution, hier soir, des 'minutes' du dernier comité stratégique de la Réserve fédérale s'est apparentée à un non-événement qui n'a guère fait tressaillir les marchés d'actions américains. Ce qui laisse entière la question du 'pourquoi' d'un tel trou d'air sur les indices en Europe. Le 'risk-off' semble soudain s'imposer et cela bénéficie aux Bons du Trésor américain à 10 ans dont le rendement continue de s'effondrer sous les 1,300% en ce début d'après-midi, au plus bas depuis 5 mois (mi-février). Pas de changement après la publication des inscriptions aux allocations chômage qui ont légèrement augmenté la semaine du 28 juin aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 373 000, contre 371 000 la semaine précédente (chiffre révisé). La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 394 500, en baisse de 250 d'une semaine à l'autre. Du coté des valeurs, ST-Micro ferme la marche avec -4,2%, le 'luxe' subit des prises de bénéfices (Kéring -3,8%), les bancaires sont également mal en point (-3% en moyenne), aplatissement de la courbe des taux oblige. Stellantis annonce que malgré des pertes de volumes par rapport à la production prévue, la marge opérationnelle courante du premier semestre devrait dépasser la fourchette de 5,5% à 7,5% précédemment communiquée. Stellantis avertit toutefois prévoir un flux de trésorerie disponible (FCF) industriel négatif du fait de l'impact négatif sur le fonds de roulement de ces volumes de production inférieurs aux prévisions. Des synergies bien parties pour dépasser l'objectif du premier exercice devraient toutefois permettre au 'free cash flow' de ressortir positif sur l'ensemble de l'exercice. Le Groupe BPCE présente son nouveau plan stratégique ' BPCE 2024 '. Les métiers de Natixis s'inscrivent pleinement dans ce plan stratégique. ' Pour Natixis, ' BPCE 2024 ' constitue donc un plan de croissance et d'investissement, illustré par un taux de croissance annuel moyen 2020-2024 du produit net bancaire de l'ordre de 5%, accompagné d'une amélioration du coefficient d'exploitation à ~70% ' indique le groupe BPCE. Alstom (-1,5%) annonce avoir reçu une commande en provenance de la Région Bourgogne-Franche-Comté portant sur six trains Coradia Polyvalent supplémentaires, pour un montant d'environ 47 millions d'euros. Deux rames pourront s'y ajouter par le biais d'une levée d'options complémentaire, précise la société.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -2.42%