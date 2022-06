CAC40: un rebond se dessine, porté par la détente des taux information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 11:00

(CercleFinance.com) - La boursede Paris gagne près de 1,5%, autour des 5.970 points, bien aidée par la nette détente sur le compartiment des taux longs qui incite les opérateurs à réinvestir le marché actions.



Sur le marché obligataire, en effet, le rendement des Treasuries à dix ans confirme son retour en direction du seuil psychologique des 3%, alors qu'il flirtait encore avec la barre des 3,5% la semaine dernière.



La perspective d'un ralentissement de la croissance incite les investisseurs à aller chercher refuge auprès des obligations de long terme, jugées davantage protectrices dans un contexte économique peu porteur.



'Les craintes entourant l'imminence d'une récession ont continué à dominer les marchés au cours des 24 dernière heures sous l'effet conjugué des derniers commentaires du président de la Fed Jerome Powell, de piètres indicateurs économiques et des inquiétudes portant sur l'approvisionnement européen en gaz, qui résonnent comme autant de signaux d'alerte pour le investisseurs', commente Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Si la tendance générale semble pour l'instant favorable aux actions, les inquiétudes autour de la santé de l'économie demeurent toujours aussi palpables.



Dans ce contexte, les investisseurs n'ont pas été rassurés ce matin par la publication de la statistique concernant le climat des affaires en Allemagne. Celui-ci se dégrade, révèle l'institut Ifo, l'indice s'établissant à 92,3 en juin, après 93 le mois précédent, une performance inférieure à la prévision de Capital Economics qui était elle-même inférieure au consensus.



'Alors que l'inflation devrait rester élevée et que l'approvisionnement en gaz du pays semble de plus en plus précaire, les chances que le pays tombe en récession cette année ont considérablement augmenté', prévient le bureau d'analyse économique.



Pointant à la fois la menace d'un rationnement du gaz dans l'industrie et le risque de récession aux États-Unis à cause des hausses de taux de la Fed, Commerzbank a pour sa part abaissé sa prévision de croissance pour l'Allemagne en 2023 de 2,5% à seulement 1%.



Toujours sur le plan macroéconomique, mais cette fois aux États-Unis, les intervenants attendent la confiance des consommateurs du Michigan ainsi que les ventes de logements neufs.



Cette dernière statistique sera suivie de près afin de mesurer la vigueur du marché immobilier américain, qui apparaît de plus en plus sous pressions avec des coûts d'emprunt qui remontent du fait du resserrement monétaire.



Dans l'actualité des valeurs, Stellantis a annoncé vendredi qu'il allait devenir actionnaire de la société de production de lithium décarboné Vulcan Energy, un investissement de 50 ME pour 8% du capital, qualifié de 'hautement stratégique' par son directeur général Carlos Tavares.



Sanofi et GSK annoncent les données positives de l'essai de leur vaccin bivalent D614 et Bêta (B.1.351), 'premier candidat à démontrer son efficacité, dans le cadre d'un essai contrôlé par placebo et dans un contexte de circulation élevée du variant Omicron'.



Enfin, Airbus a indiqué hier soir avoir signé un protocole d'accord avec l'aéroport international de Munich. L'idée est de développer CityAirbus NextGen, un avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), tandis que l'aéroport de Munich proposera des services et des solutions d'infrastructure au sol.