CAC40:un peu plus de lourdeur avec des taux qui se retendent

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris efface ses gains initiaux (+0,4% ce matin, autour des 7625 points) et retombe -à la marge- dans le rouge (-0,05% à -0,1% vers 7.580), dans des volumes squelettiques (à peine 700MnsE) malgré les hausses de Stellantis (+1,5%) et Carrefour (+2,5%).



A Wall Street, le Dow Jones s'effrite de -0,1% mais se maintient au-delà de ses sommets du 17 juillet dernier (au-delà de 41.200), le S&P500 affiche le même repli et le Nasdaq cède -0,3%.



En ce mardi, les rendements obligataires se retendent malgré les anticipations d'assouplissement de la politique monétaire américaine.

Les T-Bonds affichent +5Pts vers 3,866%, nos OAT +7Pts à 3,025%, les Bunds +5 également à 2,2980 (soit 73Pts de 'spread' pour nos OAT).



'La baisse des rendements sur l'obligataire américain était l'un des principaux facteurs expliquant la bonne tenue des marchés boursiers', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



La prudence des investisseurs depuis 48H sur le Nasdaq s'explique par la publication, demain, des résultats trimestriels de Nvidia, le fabricant de processeurs dédiés à l'IA, pourrait également permettre aux marchés de sortir de leur léthargie.



'Nous pensons que cette tendance positive sur les actions va perdurer et pourrait être renforcée si Nvidia est au-rendez-vous', indique Christopher Dembik.



Selon le consensus, le groupe californien devrait faire état d'un chiffre d'affaires de 28 milliards de dollars, soit une progression de 211% sur un an.



'Cela peut paraître énorme mais lors des derniers résultats trimestriels, Nvidia nous a habitué à de tels records', rappelle Christopher Dembik.



A l'issue de ses résultats présentés au mois de février, l'envolée du titre avait permis au S&P 500 de grimper de 2,1%, soit sa deuxième meilleure performance journalière cette année.



Sur le front des statistiques, les marchés prendront connaissance de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



Ce matin, on découvrait que le PIB de l'Allemagne a diminué de 0,1% au deuxième trimestre 2024 par rapport au premier, selon les données en volume et CVS-CJO de Destatis, qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation initiale du 30 juillet.

Cela aurait été bien pire sans les commandes d'état et la prise en compte des 'effets stocks'.



Enfin, le Dollar ressort inchangé à 1,1160/E et l'once d'or ne cède rien à 2.512$, malgré la nette tension des taux du jour.





