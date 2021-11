CAC40 : un nouveau record ? Non, déjà plus de 40 cette année!

(CercleFinance.com) - C'est fait: le CAC40 'PX1' (+0,34% à 6.950) tient son double record absolu (après 6.955 en séance) et efface le précédent zénith des 6.944 du 4/9/2000, dans un volume en légère progression à 3,3MdsE.

Rappel : le CAC 'GR' inscrit, lui, son 3ème record consécutif à 19.755Pts... pour le mois de novembre, mais il en a déjà battu plus de 40 cette année et affiche plus de 28% de hausse depuis le 1er janvier !

L'Euro-Stoxx50 (+0,26% à 4.306) établit également un nouveau plus haut à 4.310 en intraday alors que Francfort (stable à 15.960) n'a pu faire mieux qu'égaler ce matin son précédent record du 13 août vers 15.970.

Après une série de 4 records, le S&P500 et le Dow Jones consolident de de -0,1 à -0,25% mais le Nasdaq (+0,2%) inscrit un 5ème record absolu consécutif à 15.682... ce qui démontre une totale sérénité en amont de la conclusion, ce soir, de la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC).

Selon un large consensus, le 'tapering' devrait débuter dès ce mois de novembre, par une réduction de -15Mds$ des rachats mensuels jusqu'à l'été prochain (une 1ère hausse de taux devrait suivre dès le mois de juillet 2022).

Aucun des nombreux chiffres publiés ce mercredi aux Etats Unis n'impacte l'évolution des indices US : l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé fait état de 571.000 créations d'emplois en octobre, un nombre largement supérieur à l'estimation moyenne des économistes, après les 523.000 créations de septembre (révisées d'une estimation initiale qui était de 568.000).

Les créations de postes en octobre se sont largement concentrées dans les 'services' (+458.000 dont 185.000 dans les loisirs et l'hôtellerie), tandis que le secteur de la production de biens en a créés 113.000.

La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a accéléré davantage qu'estimé initialement en octobre selon IHS Markit, son indice PMI composite ressortant à 57,6 en donnée définitive contre 57,3 en estimation 'flash', et après 55,0 en septembre.

La croissance du seul secteur des services aux Etats-Unis s'est fortement accélérée le mois dernier, toujours selon IHS Markit : le PMI est passé de 54,9 en septembre à 58,7 en octobre (révisé de 58,2 en estimation flash).

'Alors que la production manufacturière est restée contrainte par les problèmes d'approvisionnement, l'expansion globale a été portée par un redressement plus vif du secteur des services', précise IHS Markit.

Confirmation avec l'indice non manufacturier de l'Institute for Supply Management : l'ISM des 'services' grimpe de 61,9 à 66,7 d'un mois sur l'autre.

Enfin, dernier chiffre paru ce mercredi, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de +0,2%, pour un seizième mois sur 17 en septembre.

Le Département du Commerce américain précise que le montant s'élève à 515,9 milliards de dollars.

Les T-Bonds ne réagissent guère à cette avalanche de chiffres : ils se retendent de +1,5Pt vers 1,562%... mais la détente l'emporte en Europe avec -1Pt sur les Bunds et OAT à 0,1820% et -0,1690% respectivement, les échanges sont très calmes et peu volatiles.

Le point d'orgue de cette journée -très riche- sera le communiqué de la FED diffusé à 19H.

Wall Street se tournera ensuite vers la nomination -imminente- d'un prochain patron de la FED par Joe Biden, les 'paris' valident le scénario d'un Jerome Powell se succédant à lui-même.

Dans l'actualité des valeurs à Paris, Worldline qui avait pratiquement chuté de 50% sur ses plus hauts fin octobre poursuit son redressement avec +4,6% (et domine le SBF-120 comme le CAC40.

Le fabricant de câbles Nexans (-6% ce midi) a complètement inversé la vapeur et finit sur un gain de 0,2%: le groupe pâtit d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes : quasi-stagnation (+0,4%) au troisième trimestre malgré un cours des métaux standard en hausse organique de +8,2%.

Bouygues indique avoir déposé le 2 novembre une offre engageante auprès d'Engie en vue de racheter Equans, projet qui s'inscrit dans sa démarche stratégique 'visant à faire émerger au sein du groupe un acteur majeur des services multi-techniques'. Le conglomérat confirme qu'il n'aurait pas recours à une augmentation de capital pour financer cette acquisition.

Danone annonce avoir réalisé le placement d'une émission obligataire de 700 millions d'euros, avec une maturité de neuf ans et assortie d'un coupon de 0,52%. Le règlement-livraison est prévu le 9 novembre et les obligations seront cotées sur Euronext Paris.