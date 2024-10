Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: un début de séance attendu assez stable information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 08:30









(CercleFinance.com) - En baisse de sept points vers 7512, les futures sur le CAC40 préfigurent un début de séance hésitant ce vendredi, alors que l'attention des investisseurs pourrait se concentrer sur les nombreuses publications d'entreprises parues depuis hier soir.



Sanofi vient ainsi de publier un BNPA des activités en hausse de 17,6% à taux de change constants au titre du troisième trimestre 2024, avec une croissance des ventes de près de 16% 'qui reflète la dynamique du portefeuille de produits'.



'Cette performance a été soutenue par une séquence favorable des ventes des vaccins grippe et de Beyfortus, la croissance de 67% de nos nouveaux médicaments ainsi que par une progression de Dupixent tirée par les volumes', explique son DG Paul Hudson.



Revendiquant une bonne performance à fin septembre, Safran relève son objectif de ROC pour 2024, malgré un objectif de chiffre d'affaires abaissé dans le sillage de ses prévisions de livraisons en première monte pour les avions court et moyen-courriers.



Parmi les autres publications trimestrielles du jour à Paris, les opérateurs pourront aussi réagir à celles de Vinci, Accor, Valéo et Unibail-Rodamco-Westfield hier soir, ou encore de Groupe Seb, Bolloré, Nexity, Wendel et Rémy Cointreau.



Au chapitre des données du jour, les opérateurs seront attentifs notamment à l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, en cours de matinée, puis au nombre de demandeurs d'emplois en France pour le troisième trimestre, en milieu de journée.



De l'autre côté de l'Atlantique, l'après-midi verra paraitre les commandes américaines de biens durables pour le mois dernier, puis l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan en donnée définitive pour octobre.





