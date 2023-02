CAC40: tutoie les sommets et s'approche des 7400 points information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 17:53

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain de 0,89%, à 7366 points. Plus tôt dans la journée, l'indice parisien s'était brièvement aventuré dans un territoire jusqu'alors inexploré, à 7387 points (le précédent record en séance était de 7384 points, en janvier 2022).



L'indice parisien est notamment tiré par Orange (+6,4%) et Airbus (+4,9%) qui profitent d'un vent favorable après la publication de leurs résultats trimestriels (voir plus bas). Cette dynamique permet à au CAC de s'arroger quelque 14% depuis le début de l'année.



L'ambiance est moins réjouissante outre-Atlantique où les trois indices, S&P500, Nasdaq, Dow Jones, cèdent 0,6%.



Sur le front des statistiques, les prix à la production ont augmenté de +0,7% en janvier aux Etats-Unis (contre +0,4% attendu), essentiellement dans le sillage du rebond des coûts de l'énergie.



Par ailleurs, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de 1000 lors de la semaine du 6 février, s'établissant à 194 000 contre 195 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport à 196 000), selon le Département du Travail, alors qu'une hausse vers 200.000 était attendue.



Enfin, le Département du Commerce fait état d'un repli de 4,5% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis le mois dernier, à 1.309.000 en rythme annualisé, un niveau inférieur aux attentes des économistes.



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, sont restés stables (+0,1%) à 1.339.000 en rythme annualisé en janvier, manquant ainsi légèrement le consensus de marché: il semble illusoire d'attendre un véritable retournement de tendance alors que les taux longs US se remettent à grimper (+4Pts à 3,894% sur le '30 ans').



Ces statistiques ne vont pas rassurer Wall Street en matière de gestion des taux par la Réserve fédérale, avec pour conséquence la vigueur du dollar (1,0675/E, soit +0,1%) et un redressement des rendements obligataires.

L'inversion de la courbe des taux US reste impressionnante puisque le '6 mois' et le '1 an' ont testé 5,0300% et 5,0200% respectivement cet après-midi.



Le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans prend +3Pts à 3,8380% ce qui entraîne un dégradation en Europe avec des OAT à 2,95% (contre 2,944% mercredi et 2,99% au plus haut verts 15H45) et des Bunds à 2,4900% (contre 2,474%)... et les BTP italiens rajoutent +6Pts à 3,3900%.



Dans l'actualité des sociétés, Orange dévoile un résultat net de 2022 de 2,62 milliards d'euros, contre 778 millions en 2021, et un cash-flow organique des activités télécoms en croissance de 27,4% à 3,06 milliards, en ligne avec son objectif d'au moins 2,9 milliards.



Pernod Ricard publie un résultat net part du groupe en croissance faciale de 29% à 1,79 milliard d'euros pour son premier semestre 2022-23, reflétant principalement une hausse du résultat opérationnel courant (+12% en termes de croissance interne) à 2,42 milliards.



Renault Group revendique pour 2022 une amélioration significative de sa profitabilité, avec un résultat net des activités poursuivies à 1,6 milliard d'euros, en hausse de 1,1 milliard, et une marge opérationnelle de l'automobile à 3,3%.



Enfin, Airbus a dévoilé un bénéfice net en hausse de 6% à 1,68 milliard d'euros sur les trois derniers mois de l'année, pour un chiffre d'affaires en progression de 21% à 20,64 milliards d'euros.