CAC40 : tutoie brièvement 5.000, Nasdaq dopé par Amazon/Apple

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris avance de +0,66% à 4.979 après que le CAC40 ait vu ses gains atteindre +1% vers 4.995.

La tradition de la 'hausse du lundi' (quasi systématique depuis le 15 mai) est donc respectée.

L'indice CAC40 a bien refermé le 'gap' des 4.978 points, puis a refranchi dans la foulée la résistance majeure des 4.985 points... mais n'est pas parvenu à s'y maintenir, malgré une hausse de +1,5% du S&P500 et de +2,2% sur le Nasdaq.

L'Euro-Stoxx50 gagne +0,75% et finit au contact des 3.300 (juste en-dessous) dans le sillage de Wall Street qui est dopé par les gains de +5% sur Apple (en amont de la présentation de l'i-Phone-12, un smartphone formaté pour le visionnage de séries et les conférences 'Zoom') et sur Amazon (+3,5% à la veille d'une grande journée de 'promos' en ligne, un mois avant Thanksgiving).

Les indices US avaient gagné +3,5% la semaine dernière (+4,5% pour le Nasdaq qui rajoute +2%), portés par les espoirs de l'adoption d'un 'stimulus package' de 1.800Mds$, que les parlementaires Républicains bloquent depuis fin août).

Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, et Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, ont prévu de se rencontrer cette semaine afin de s'entendre sur la mise en oeuvre d'un 'Relief plan' que la FED juge indispensable.

Ce montant constituerait un parfait compromis entre les 1.000 milliards de dollars envisagés du côté Républicain et les 2.600 milliards de dollars espérés côté Démocrate.

La saison des résultats commence cette semaine à New York avec les comptes de JPMorgan Chase et Citigroup, qui seront dévoilés demain avant l'ouverture des marchés américains.

Les investisseurs s'attendent à un petit rayon de soleil au niveau des publications trimestrielles, après plusieurs mois caractérisés par les effets de la crise sanitaire.

'Dans notre scénario de base (60% de probabilité), la reprise économique serait appelée à ralentir dans les mois qui viennent, mais à se poursuivre en 2021', souligne Thomas Harr, l'économiste vedette de Danske Bank.

'Dans le cadre de ce scénario, nous sommes positifs sur les marchés d'actions et nous attendons à ce que la saison des résultats de troisième trimestre surprenne favorablement', explique le stratège.

Se profile également, jeudi, un Conseil européen extraordinaire qui pourrait constituer la dernière chance en vue de conclure un accord de libre-échange avant la date fatidique du 31 décembre.

A noter qu'aucune statistique de premier plan ne figure à l'agenda aujourd'hui.

Le pétrole se singularise par une chute de -3% sur le NYMEX (malgré le passage du cyclone 'Delta') qui contraste avec l'optimisme de Wall Street: le baril chute alors qu'une grève va cesser en Norvège (un quart des 1.6Mns barils/jour auraient pu manquer).

Du coté des valeurs, Sté Générale gagne +2,4%, dopé par une 'reco' positive de Jefferies. Teleperformance et Alstom gagnent également autour de +2,7 et +2% respectivement mais c'est Unibail qui s'impose avec +3%.

Veolia (stable, tout comme Suez et Engie) a annoncé vendredi soir vouloir faire appel de la décision du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris. Le groupe indique que cette décision, qui ne remet pas en cause la propriété des actions acquises par Veolia le 6 octobre dernier, n'a pas de fondement juridique.

Airbus (-1,2%) a annoncé avoir livré 57 avions commerciaux en septembre 2020, contre 71 un an plus tôt. L'avionneur présente aussi les chiffres de ventes des mois passés : 14 livraisons en avril, 24 en mai, 36 en juin, 49 en juillet et 39 en août.

Atos a finalisé l'acquisition de Paladion, un fournisseur mondial de services de sécurité gérés. Basé à Reston, dans l'Etat américain de Virginie, Paladion apporte au groupe 800 employés et experts en cybersécurité.