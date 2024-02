Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: tracté au-delà de 7800 par Carrefour, W-Street baisse information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 16:13









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris semblait bien partie pour aligner une 5ème clôture record : le CAC40 grappille 0,2% et se hisse au-delà

des 7.800 points (nouveau zénith absolu à 7.822), notamment tirée par Carrefour (+5%) qui représente 100% des gains du CAC.

L'Euro-Stoxx50 (+0,2% à 4.770) pourrait également réaliser le 'doublé gagnant' avec une clôture au-delà de 4.765 (une formalité ?) et un plus haut intraday à 4.783 (il manquait moins de 1Pt à 13H30).



Wall Street a rouvert en léger repli avec des pertes étagées :-0,2% pour le S&P500, -0,3% pour le Dow Jones, -0,5% pour le Nasdaq.

Mais même avec ces replis, les niveaux d'ouverture des indices US de la veille sont préservés.



L'ambiance reste néanmoins à la prudence alors que seront publiées dans la soirée les 'minutes' de la Fed qui pourraient fournir des indices quant à la future trajectoire potentielle de baisse des taux aux Etats-Unis.



Au vu de la résistance de l'économie américaine, qui plaide pour une approche restrictive, les investisseurs semblent de plus en plus persuadés que les premières baisses de taux n'interviendront pas avant le mois de juin.



Les investisseurs vont par ailleurs devoir se positionner dans l'optique de la publication des résultats du fabricant de puces Nvidia, cinquième plus grosse capitalisation américaine (c'était la 3ème vendredi, avant de corriger de -4,5% mardi), prévus après la clôture de Wall Street.



Les analystes s'attendent à ce que les comptes trimestriels du concepteur de semi-conducteurs dépassent les attentes du marché (bénéfice multiplié par 5) et qu'il relève dans la foulée ses objectifs annuels (au-delà de 60Mds$ de C.A car c'est déjà dans les cours).



Toute déception pourrait suffire à déclencher une correction, sachant que son cours de Bourse affiche un gain de 40% depuis le début de l'année et de plus de 230% sur les 12 mois écoulés.



'Mais c'est peu probable', tempère Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



'Au cours des huit derniers exercices, Nvidia a dépassé les attentes du consensus à sept reprises. Ce sera certainement encore le cas', prophétise-t-il.



'C'est d'ailleurs ce qu'attend le marché des options', conclut l'analyste.



'Les mouvements sur les options laissent penser que le titre pourrait fluctuer d'environ de 10,5% dans un sens ou dans l'autre après les résultats, donc il faut se préparer à des feux d'artifice après la clôture', renchérit Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



A titre d'indication, il s'est échangé, hier, quelque 50 milliards de dollars sur l'action, soit presque l'équivalent de ce qui a été traité sur le CAC 40 en l'espace d'un mois.



Sur le marché des taux, de premiers signes de stabilisation s'amorcent après six semaines négatives, ce qui se traduit par un rendement des Treasuries à dix ans qui évolue autour de 4,27% (contre 4,293% mardi soir).

En Europe, Bund de même échéance stagne ver 2,405/2,41% et il en va de même pour nos OAT vers 2,885/2,89%.

Grand calme avant les 'minutes' de la FED: l'euro est parfaitement stable face au billet vert, autour des 1,0810.

L'euro ne régit pas à l'abaissement des prévisions de croissance par le gouvernement allemand de+0,4% à +0,2%.



Au niveau du pétrole, les cours continuent d'évoluer dans d'étroites limites, partagés entre la crise actuelle au Moyen-Orient d'un côté et les perspectives d'un soutien de l'Opep+ et d'une amélioration de l'appétit pour le risque à l'approche du cycle de réduction des taux aux États-Unis de l'autre.



Le Brent s'effrite de 0,1%, vers 82,5$/baril, l'or grappille 2$ vers 2.027$/Oz.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Edenred dévisse de -15% sur l'ouverture d'une enquête sur ses activité en Italie.



Carrefour signe la plus forte progression du CAC40 après la publication de ses résultats hier soir.

Le distributeur a publié un CA 2023 de 94,13 milliards (+10,4 % en comparable) pour un résultat net ajusté part du groupe de 1304 ME (+7,6%), et un BPA ajusté de 1,83 euro (+12%).



De son côté, Airbus annonce ce matin que la compagnie taïwanaise Starlux Airlines a passé une commande ferme portant sur cinq tout nouveaux avions-cargos A350F et trois gros-porteurs A330neo supplémentaires, à l'occasion du salon aéronautique de Singapour.



Technip Energies a annoncé mercredi avoir réalisé un investissement 'stratégique' au sein d'un fonds destiné au développement des carburants d'aviation durables (SAF).



Thales annonce un contrat avec Malaysia Airlines par lequel 20 avions Airbus A330neo de sa flotte seront équipés de son système de gestion de vol (FMS), ainsi que de systèmes d'évitement de collision de trafic (T3CAS) d'ACSS.



Enfin, Airbus et TotalEnergies ont signé un partenariat stratégique pour répondre aux enjeux de la décarbonation du secteur aérien grâce aux carburants aériens durables.





