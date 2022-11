CAC40: toujours proche des 6.630, plongeon immobilier aux US information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 16:34

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris réduit un peu son avance à +0,8% vers 6.630 après avoir culminé à 6.666Pts, de telle sort que le contrat CAC 'novembre' engrange exactement +10% depuis la précédente séance des '3 sorcières' du 20 octobre dernier.

Les indices alignent leur 7ème semaine de hausse consécutive mais ce sont surtout les +21% repris par l'E-Stoxx50 depuis le 13 octobre qui constituent une performance sans précédent connu.

A Wall Street, le S&P500 grappille 0,3% à 3.960, le Dow Jones gagne 0,4%, malgré de bien mauvais chiffres publiés vers 16H.

les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué pour un neuvième mois de suite en octobre par rapport au mois précédent, reculant de 5,9% à un rythme annualisé de 4,43 millions, selon les données désaisonnalisées de la NAR (National Association of Realtors).



'Un plus grand nombre d'acheteurs potentiels ont été empêchés de se qualifier pour un prêt hypothécaire en octobre alors que les taux hypothécaires augmentaient', explique Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.



Le prix de vente médian s'est établi à 379.100 dollars, en hausse de 6,6% par rapport à l'an dernier.

Le stock de logements anciens invendus a diminué pour un troisième mois consécutif pour s'établir à 1,22 million à la fin octobre.



D'autre part, l'indice des indicateurs avancés a reculé de -0,8% à 114,9, pour le huitième mois consécutif en octobre (après -0,5% en septembre), a annoncé vendredi le Conference Board, ce qui laisse anticiper selon lui une possible récession dans les mois à venir.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient une nouvelle baisse de 0,5% en octobre.



'Le retournement des indicateurs avancés reflètent les perspectives dégradées des consommateurs face à l'inflation élevée et à la remontée des taux d'intérêt, ainsi que les prévisions en berne de la construction résidentielle et du secteur manufacturier', explique Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au Conference Board.



Dans l'immédiat, le reflux des rendements des emprunts d'Etat soulage un peu la pression sur les marchés boursiers... mais ils demeurent largement supérieurs à ce qu'ils étaient fin septembre ou mi-octobre, donc il est difficile d'expliquer 20% de hausse des actions par des taux tout juste stabilisés (le rendement des Bund était de 1,9% le 3 octobre avec un DAX 20% plus bas, il était de 1,97% le 28/10 avec un DAX à 13.200, soit 11% de moins).

Nos OAT se détendent de -3Pts vers 2,475%, les Bunds de seulement 2Pts vers 2,005%, les BTP italiens en revanche effacent -5Pts à 3,90%.



Aux Etats Unis, les T-Bonds se dégradent de +10Pts vers 3,79%: la hausse des rendements s'est amplifiée en réaction aux déclarations de plusieurs membres de la Fed, qui ont plaidé pour une politique toujours restrictive de la part de la banque centrale américaine.





Dans l'actualité des sociétés, la Française des Jeux (FDJ) annonce la finalisation de l'acquisition d'Aleda, spécialiste des solutions d'encaissement et de paiement en point de vente, après en avoir obtenu l'approbation sous conditions de l'Autorité de la concurrence, le 14 novembre.

Par ailleurs, FDJ a fait part hier soir d'une décision de justice favorable dans le cadre du litige qui l'oppose à Soficoma, son actionnaire à hauteur de 3%.



Le Groupe ADP (Aéroports de Paris) revendique un trafic total en hausse de 7,5 millions de passagers en octobre 2022 en comparaison annuelle, avec 27,2 millions accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés, soit 90,3% du niveau d'octobre 2019.



Sopra Steria annonce avoir signé une convention de cession d'actions en vue d'acquérir Assua, et ses filiales opérationnelles Tobania et Python Predictions, pour créer une position de premier plan dans le domaine des services du numérique en Belgique.