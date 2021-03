CAC40 : toujours en course pour un 5/5 à la hausse après PPI

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris consolide à l'horizontal ce vendredi mais ne lâche rien: il n'est pas exclu que le CAC40 parvienne à enchaîner un 5/5 à la hausse d'ici 17H35.

Pour l'heure, à 6.030/6.040, le CAC40 engrange +3,5% sur les semaine, même score pour le CAC 'GR' qui a légèrement amélioré son record absolu ce matin, à 16.815 (soit un quadruplement de valeur depuis le 9 mars 2009).

Même avec l'anticipation d'un repli de -1,4% du Nasdaq, les valeurs françaises restent en lévitation au-dessus des 6.000

Alors que le marché parisien évolue désormais sur des plus hauts d'un an, les équipes de Kiplink estiment que le CAC 40 semble arriver au bout de sa séquence haussière, avec des indicateurs techniques 'en situation de surchauffe'.

'L'indication importante durant les prochaines séances sera de voir la tenue de l'indice CAC 40 sur le seuil des 6000/6010 points', prévient le gestionnaire parisien.

'En cas de succès durable, le mouvement de hausse pourrait se poursuivre jusqu'au plafond de verre des 6110 points, avant de marquer certainement une consolidation plus marquée', pronostique la société de gestion.

Le CAC est maintenu à flot par le mouvement de rotation sectorielle et les déclarations rassurantes de la BCE: il progresse désormais de 8% depuis le début de l'année

La Banque centrale européenne a redonné le moral aux investisseurs en annonçant l'augmentation de ses achats mensuels d'obligations gouvernementales afin de contrecarrer la récente remontée des rendements obligataires.

Mais la vigueur continue des taux pourrait favoriser les positions prudentes, voire quelques prises de profits, ce matin.

Si le rendement du Bund allemand à 10 ans se maintient autour de -0,33%, celui des bons du Trésor américains à 10 ans se tend à nouveau sur le marché des Treasuries, pour atteindre 1,61%.

Le chiffre le plus attendu à Wall Street concernait les prix à la production 'PPI' aux Etats-Unis : ils ont augmenté de 0,5% en données brutes en février par rapport au mois précédent (conformément au consensus), dont une progression de 0,2% hors alimentation, énergie et négoce.

Selon Département du Travail, sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit en février à 2,8% en données brutes et à 2,2% hors alimentation, énergie et négoce, à comparer à des hausses annuelles de respectivement 1,7% et 2% en janvier.

L'attention se portera en fin d'après-midi sur l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan qui paraîtra dans l'après-midi.

Ce baromètre très suivi de la consommation américaine est attendu en hausse alors que la situation sanitaire s'améliore plus vite que prévu Outre-Atlantique, entraînant une levée progressive des restrictions à la circulation.

Du coté des valeurs, AXA indique qu'à l'issue d'un processus approfondi de préparation, son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Antoine Gosset-Grainville en qualité de président du conseil, à compter de la fin du mandat de Denis Duverne en avril 2022.

Renault (stable) annonce le succès de la cession de l'intégralité de sa participation dans Daimler (16,45 millions d'actions représentant 1,54% du capital) au prix de 69,50 euros par action, soit un montant total de plus de 1,14 milliard d'euros.

EssilorLuxottica publie au titre de l'année écoulée un résultat net part du groupe ajusté en baisse de 59,3% à 788 millions d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté représentant 9,5% du chiffre d'affaires contre 16,2% en 2019.

Le titre M6 grimpe de plus de 5% vendredi à la Bourse de Paris, un mouvement de hausse qui s'explique par des spéculations entourant un possible rachat du groupe de télévision français. 'Nous envisageons actuellement un certain nombre d'options concernant notre participation de contrôle dans le groupe français M6, avec l'idée de créer de la valeur pour nos actionnaires', explique RTL.

D'après Les Echos, Vivendi, TF1, Xavier Niel et Daniel Kretinsky auraient ainsi fait valoir leur intérêt pour le groupe, tandis que le doute subsisterait encore sur le dépôt d'une offre par Altice, le groupe de Patrick Drahi, et l'italien Mediaset.