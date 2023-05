CAC40: tombe sous 7100pts, coup de frein du secteur auto information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 18:00

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un repli de 1,54%, à 7098 points, pénalisée par le lourd recul du secteur automobile, avec -4,3% pour Renault, -3,5% pour Stellantis ou encore -3,1% pour Michelin sur le CAC40. Sur le SBF 120, les valeurs du secteur auto sont également en souffrance avec notamment -5,9% pour Valeo ou -5,3% pour Faurecia.



Avec un recul de près de 3% au cours des trois dernières séances, le début de semaine de l'indice parisien s'inscrit complètement à contre courant de l'actualité 'macro'.



A Wall Street, le repli des S&P, Dow Jones et Nasdaq reste légèrement inférieur à 1% alors qu'un vote décisif est attendu aujourd'hui à la Chambre des représentants (à majorité républicaine) puis vendredi au Sénat (à majorité démocrate) concernant le relèvement du plafond de la dette.



Le dossier est d'autant plus préoccupant que le Département du Trésor a estimé au 5 juin la date à laquelle le gouvernement sera à court de liquidités.



La morosité du marché est assez paradoxale ce mercredi dans la mesure où le risque de 'shutdown' d'ici le 5 juin est écarté à 90% aux Etats-Unis et que les chiffres d'inflation du jour sont rassurants.



Sur le front des statistiques, en France, l'inflation ralentit à 5,1%, marquant ainsi une nette décélération après +5,9% le mois précédent.

La croissance (PIB) du 1er trimestre ressort à 0,2% (pas de récession, contrairement à l'Allemagne) selon les données CVS-CJO détaillées de l'Insee, après une stagnation observée au 4e trimestre 2022.



'La difficulté du moment est de réunir suffisamment d'éléments pour relancer la progression de l'indice parisien', estiment les analystes de Kiplink Finance.



Sur l'obligataire, les Bunds allemands se détendent de -7Pts à 2,27%, nos OAT effacent -6Pts à 2,842%, les T-Bonds US -4,2Pts à 3,66%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Stellantis, en collaboration avec TotalEnergies et Mercedes-Benz, a inauguré la gigafactory de batteries d'Automotive Cells Company (ACC) sur le site de Billy-Berclau/Douvrin en France, la première de trois gigafactories prévues en Europe.



Moody's annonce d'ailleurs avoir changé ses perspectives sur Stellantis de 'stables' à 'positives', sur ses notes confirmées d'émetteur à long terme et d'instruments senior non garantis 'Baa2' et sur ses autres notations à court terme '(P)P-2'.



TotalEnergies a indiqué mercredi qu'il allait s'associer à la start-up belge TES en vue de développer une unité de production d'e-gaz aux Etats-Unis. La firme a aussi fait s&avoir qu'elle avait signé un contrat de partage de production pour le bloc Agua Marinha au Brésil.



Enfin, Bouygues annonce le succès du placement d'une émission obligataire pour un montant d'un milliard d'euros à huit ans (échéance 17 juillet 2031), portant un coupon de 3,875%, 'confirmant la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe'.