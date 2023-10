CAC40: tombe sous 7000 pts, pénalisé par la flambée des taux information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 17:58

(CercleFinance.com) - Au gong final, le repli de la bourse de Paris s'est figé sous les 7000 pts, à 6997 pts exactement (-1,01%), un niveau qui n'avait plus été visité depuis mars 2023.



L'indice parisien pâtit notamment des reculs de Renault (-5,9%), URW (-4%) ou encore Worldline (-3,8%) et doit composer avec les vives tensions à l'oeuvre sur le compartiment obligataire où le bund allemand (10 ans) campe autour des 2,95%, les OAT françaises autour des 3,52% et les T-Bonds US vers 4,79%, niveau inexploré depuis plus de 15 ans.



Les investisseurs sont ainsi incités à délaisser les marchés actions pour se rapprocher de l'obligataire et de ses rendements attractifs.



Notons aussi que l'accord passé in-extremis le week-end dernier afin d'éviter un 'shutdown' à Washington n'a pas vraiment enthousiasmé les marchés.



Chez Deutsche Bank, si on reconnaît que l'accord a permis d'éliminer un risque tangible pour l'économie, on estime qu'il a aussi potentiellement ouvert la porte à de nouvelles hausses de taux.



D'ailleurs, selon les contrats à terme, la probabilité d'une hausse lors de la prochaine réunion du FOMC en novembre est passée de 19% vendredi à 28% ce lundi, tandis que celle d'une hausse en décembre est passée de 39% à 51%, pointe la banque allemande.



Dans ce contexte maussade, le prix du baril de Brent franchit les 91$ (+1%), l'euro reste faible face au billet vert, à 1,045$/E. Signe de la fébrilité des marchés, le VIX ou 'indice de la peur' qui témoigne de la volatilité du S&P500 s'envole de 14% pour atteindre les 20.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies et Borealis annoncent le démarrage de leur nouvelle unité de polyéthylène Borstar®. D'une capacité de 625 000 tonnes par an, cette nouvelle unité permettra de doubler la production actuelle de leur joint-venture Baystar sur le site de Bayport, dans l'État du Texas.



De son côté, Carmila annonce avoir procédé à une émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance octobre 2028, avec un taux de sursouscription de 2,2 fois, visant notamment à financer l'acquisition de Galimmo.



Kaufman & Broad a publié un résultat net part du groupe de 45,5 millions d'euros pour les neuf premiers mois de son exercice 2023, à comparer à 31,9 millions sur la même période en 2022, ainsi qu'un taux de résultat opérationnel courant (ROC) amélioré de 0,8 point à 8%.



Alstom a présenté le train Coradia Stream à hydrogène. Celui-ci devrait entrer en service commercial en Italie dans le Val Camonica entre fin 2024 et début 2025, sur la ligne non électrifiée Brescia-Iseo-Edolo.



Enfin, Safran Electrical & Power annonce avoir conclu l'acquisition de l'activité de systèmes électriques aéronautiques de Thales, qui porte sur la conversion, la génération de puissance et les moteurs électriques pour l'aéronautique civile et militaire.