CAC40 : tiré par les valeurs du luxe, malgré la hausse Euro information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 16:58

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,8%) réaccélère à la hausse à 45Mn de la clôture et le CAC40 se hisse vers 6.568 points, dans le sillage des valeurs du luxe qui trustaient le 'top-5' du CAC40 pour une 3ème séance consécutive.

Les échanges tournent au ralenti (1,8MdE) car la journée est marquée par la fermeture de Wall Street, en raison du Memorial Day.



Dans ce contexte, les investisseurs ont pu se concentrer sur l'indicateur du climat économique (ESI) dans la zone euro.

Il ressort globalement inchangé (+0,1 point) à 105 en mai, un niveau bien en dessous de celui qui prévalait avant la guerre en Ukraine, Capital Economics y voit un signe de stagnation économique au deuxième trimestre.



'La confiance industrielle a reculé pour le troisième mois de suite, avec des déclins en Allemagne et en Italie qui ont été les plus affectées par le choc des prix énergétiques, faisant plus que contrebalancer des améliorations en France et en Espagne', précise le bureau d'analyse.



'Même si l'activité économique s'est comportée un peu mieux que ce que nous craignions en avril et en mai, les perspectives pour le reste de l'année restent pauvres', prévient-il, s'attendant toujours à une croissance du PIB plus faible que ce que le consensus ou la BCE espèrent cette année.

Plusieurs indicateurs publiés cette semaine permettront d'en savoir plus sur la santé de l'économie mondiale.



Les acteurs de marché surveilleront avec une attention toute particulière les chiffres de l'emploi américain, qui seront dévoilés vendredi.



Les économistes s'attendent à une décélération des créations de postes au mois de mai, attendues autour de 325.000 contre 428.000 en avril.



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de 2,2% lundi, soutenu par les gains enregistrés vendredi à New York et par l'annonce d'un plan d'action en faveur de la reprise économique à Shanghai.



Dans le but de coordonner le contrôle de l'épidémie de Covid, la plus grande ville chinoise a annoncé qu'elle allait favoriser la reprise de la production dans tous les secteurs de l'industrie.



L'idée est d'accentuer les mesures de prévention et de désinfection des entreprises afin de stabiliser les chaînes de production et de faciliter les canaux de logistique et de transport nationaux et internationaux.



En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations a progressé de 0,3% suite à ces annonces et la Bourse de Shanghai a repris près de 0,2%.



Cette journée restera marquée par une nouvelle poussée haussière du pétrole 'Brent' (+1%) qui franchit le cap des 120$/baril à Londres.

C'est très calme côté volumes sur le front des changes mais l'Euro prend quand même +0,4% à 1,0775%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Enovacom, la filiale santé d'Orange Business Services, annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus, le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de télémédecine mobile Nomadeec.

Le titre GTT plonge de -12% vers 112,4E alors que la rumeur fait état de ventes (à découvert) par 2 gros fonds d'investissement.



Getlink fait part du bon déroulement de la première semaine d'exploitation commerciale de son interconnexion électrique ElecLink, marquée par la tenue des premières enchères et les premiers transferts d'électricité.



Enfin, Euroapi annonce avoir élargi sa collaboration avec Sanofi entrant dans leur accord cadre de développement en date du 1er octobre 2021, afin de soutenir la plateforme de vaccins à ARNm de Sanofi grâce au développement de nanoparticules lipidiques.