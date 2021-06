Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : timide tentative de rebond,la tension retombe partout Cercle Finance • 21/06/2021 à 14:50









(CercleFinance.com) - Après un nouveau 'sell-off' initial (-1% vers 6511), la Bourse de Paris se refait une petite santé : l'indice CAC 40 gagne 0,2% à 0,3% vers 6.585 points (ça plafonne tout de même depuis 11H30, dans des volumes 'estivaux' de 1,4MdE). L'euro-Stoxx50 reprend +0,4% et retrouve le seuil des 4.100Pts, W-Street est anticipé en hausse de +0,5%. Les investisseurs ont du mal à y voir clair après la nette inflexion de la communication de la FED: ils ont subi vendredi une vraie douche froide quand James Bullard - le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis qui passe pour très 'colombe'- a évoqué une hausse deux taux 'dès l'année prochaine (et non plus 2023 ou 2024) s'il devenait nécessaire de contenir les pressions inflationnistes'. La séance de lundi s'avère comme prévu relativement calme en l'absence d'événement politique ou économique majeur. L'agenda macroéconomique s'annonce en effet très maigre ce lundi avec les ventes de logements anciens comme seule publication attendue. Il faudra attendre mercredi pour prendre connaissance du principal rendez-vous de la semaine, les chiffres des dernières indices PMI en Europe. Si les marchés d'actions européens se sont montrés très résilients depuis le début de l'année, notamment grâce à la réouverture de l'économie, certains stratèges redoutent un basculement de la tendance dans les semaines à venir. En ce sens, les investisseurs garderont un oeil attentif sur les signaux émis par les grandes banques centrales. De manière générale, les conditions financières restent accommodantes pour les actifs risqués et en particulier pour les actions, mais les propos de James Bullard vendredi et le dernier communiqué de la Fed montrent que les choses peuvent très vite changer. Les intervenants attacheront donc une attention particulière à tous les indicateurs macroéconomiques (chômage, activité, inflation) susceptibles d'influencer les décisions de la banque centrale. L'Euro reprend un peu de hauteur, +0,2% vers 1,1890/$ mais demeure bien installé dans son canal baissier face au billet vert. A Paris, Vivendi fait part de la signature d'un accord avec Pershing Square Tontine Holdings (PSTH), pour la cession de 10% d'Universal Music Group (UMG), à un prix fondé sur une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% d'UMG. La réalisation de cette acquisition devrait intervenir dans les semaines à venir et au plus tard le 15 septembre prochain. Air Liquide (+2,5% et nouveau record absolu à 148,4E), Airbus et le Groupe ADP annoncent avoir signé un protocole d'accord pour préparer l'arrivée de l'hydrogène dans les aéroports en 2035 dans le cadre du développement de l'avion à hydrogène, en combinant leurs expertises respectives. Europcar Mobility Group fait part de son retour, effectif ce lundi à l'ouverture, dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60, conformément à la décision prise par le conseil scientifique des indices d'Euronext. Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Michelin avec un objectif de cours relevé de 150 à 160 euros, après de solides données de marchés et dans un contexte qui lui semble 'toujours très porteur pour Michelin et les manufacturiers en général'. Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur le titre Orpea, qu'il fait passer de 100 à 108 euros, tout en maintenant une recommandation 'conserver' sur la valeur.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.51%