CAC40 :timide croissance avant les chiffres de l'inflation US

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est en légère hausse ce matin, gagnant 0,2% à environ 6835 points, à quelques heures de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Attendus à 14h30, ces chiffres mensuels des prix à la consommation aux USA pourraient (enfin) faire émerger une tendance, après un début de semaine caractérisé par le calme plat de l'indice parisien. Les chiffres de l'inflation ont aussi le pouvoir de relancer le débat concernant la politique monétaire de la Fed. En effet, alors que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, martèle depuis des semaines que les hausses de prix sont principalement 'transitoires', plusieurs de ses collègues ont averti que la Fed serait forcée de réagir si un niveau d'inflation plus élevé que prévu devait persister pendant une période prolongée. 'Après des années marquées par une inflation inférieure à l'objectif et par une faible croissance économique, le regain temporaire des prix observé dans le sillage d'une forte reprise économique n'est pas nécessairement quelque chose de très inquiétant - pas encore du moins', estime Christophe Donay, chef stratégiste chez Pictet Wealth Management. Les chiffres de l'inflation américaine étaient d'ailleurs ressortis bien au-delà des prévisions lors des deux dernières publications, sans que cela n'entraîne de véritables remous sur les marchés d'actions. Cette fois, les investisseurs devraient surveiller attentivement la composante de la croissance des salaires, qui pourrait se révéler plus que passagère en raison des poches de tensions que connaît le marché du travail américain. Les salaires avaient progressé de 3,2% en rythme annuel en juin aux Etats-Unis, mais leur croissance pourrait cette fois atteindre 4%. 'Une telle progression resterait gérable, mais une hausse des salaires de 5% le serait beaucoup moins', avertit Christophe Donay, chez Pictet Wealth Management. Les contrats à terme sur les indices de Wall Street s'inscrivent pour l'instant en léger repli, mais devraient eux aussi réagir à la publication des derniers chiffres de l'inflation. Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Vivendi annonce avoir cédé à Pershing Square Holdings et ses sociétés affiliées, dirigées par William Ackman, 7,1% du capital d'UMG pour un prix de 2,8 milliards de dollars sur la base d'une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG. De son côté, Claranova annonce un accord avec les investisseurs institutionnels Heights Capital Management et Ophir Asset Management pour un investissement stratégique de 65 millions d'euros visant à financer l'acquisition des intérêts minoritaires d'Avanquest. Enfin, Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Valneva, avec un objectif de cours inchangé de 12,6 euros. Les investisseurs devront attendre le 4e trimestre pour les résultats du candidat vaccin contre la Covid autour duquel existe une forte attente, avec une possible mise sur le marché en cas de résultats probants.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.23%