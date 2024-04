Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40 : teste un record puis dévisse de -125Pts, baril à 88$ information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Après avoir brièvement testé la résistance des 8250 points, et signé un nouveau record absolu à 8253 points ce matin, la bourse de Paris efface ses gains et bascule dans le rouge (-0,95% vers 8.126) alors que les indices US perdent d'entrée de jeu -0,8% et rapidement -1% en moyenne (le Nasdaq est plombé par les -5,6% de Tesla dont les ventes déçoivent).



De retour du week-end prolongé de Pâques, les marchés doivent faire face à une brusque tension des taux (+13 à +14Pts sur les Bunds à 2,422% et nos OAT à 2,9400%) qui s'inscrit dans le sillage d'un plus haut sur le pétrole depuis 6 mois avec un baril de 'Brent' à 88,3$.

Sur le front des statistiques, en France, l'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, produit par S&P Global, s'est établi à 46,2 en mars : en repli par rapport au sommet de onze mois de février (47,1), il met en évidence une forte détérioration de la conjoncture du secteur.



Par ailleurs, s'étant établi à 46,1 en mars, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est replié par rapport à février (46,5) pour afficher son plus faible niveau depuis trois mois.



Ce repli s'explique par le mouvement des délais de livraison des fournisseurs et les stocks d'achats, alors que la production a connu son plus faible repli depuis avril 2023 et que le recul des nouvelles commandes a ralenti pour un cinquième mois consécutif.

Aux US, après une chute de 3,8% en janvier (révisée par rapport à une estimation initiale qui était de -3,6%), les commandes à l'industrie américaine se sont redressées de 1,4% en février 2024, selon le Département du Commerce.



De leur côté, les livraisons de l'industrie américaine ont aussi augmenté de 1,4% en février par rapport au mois précédent. Enfin, les stocks s'étant accrus de 0,3%, le ratio stocks sur livraisons a diminué de 1,49 à 1,47 d'un mois sur l'autre.



Les marchés seront attentifs au discours de Jerome Powell, le président de la Fed, qui s'exprimera mercredi au sujet des perspectives économiques à l'occasion d'un forum organisé par l'Université de Stanford (Californie).



Un nouvel épisode de tensions entre l'Israël et l'Iran fait par ailleurs monter les cours du pétrole et les valeurs refuges suite à des frappes menées pat Tsahal sur le consulat d'Iran à Damas, qui a fait plusieurs morts (une première dans l'histoire : aucun consulat n'a jamais été été ciblé détruit, même en temps de guerre).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus annonce que Korean Air est devenue un nouveau client pour ses gros-porteurs A350, suite à la signature d'une commande ferme de 33 appareils de cette famille, dont 27 A350-1000 et six A350-900.



Eutelsat Group annonce la réussite ce week-end du lancement et du déploiement en orbite de transfert géostationnaire (GEO) du satellite Eutelsat 36D, à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de lancement 39A du Centre spatial Kennedy, situé en Floride.



Voltalia publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 29,6 millions d'euros au titre de 2023, contre une perte de 7,2 millions en 2022, bénéficiant de la progression de 76% de son EBITDA à 241,1 millions, soit une marge améliorée de près de 20 points à 48,7%.







