CAC40 :teste les 5620, ignore le fléchissement des indices US

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,5%) cale un peu au-dessus des 5.615 (zénith des 9 derniers mois) mais ne remet pas en cause de lancée haussière des 8 dernières semaines, tout comme les principales places européennes avec +0,3% en moyenne (+0,1% à Francfort toujours en territoire record, +2% à Londres qui profite d'un rattrapage après sa fermeture la veille).

Les investisseurs anticipaient depuis tôt ce matin de nouveaux records à Wall Street (+0,5% à l'ouverture) et ils sont servis avec 3 nouveaux zéniths historiques sur le Dow Jones à 30.588, sur le S&P500 à 3.754, sur le Nasdaq à 12.973 (les 13.000 semblaient pouvoir 'tomber' avant la mi-séance), avant un revirement à la baisse puisque le Nasdaq cède -0,5% et le 'S&P' ne gagne pratiquement plus rien.

Pourtant, le nouveau recul du Dollar, sous 1,228/E (au plus bas depuis avril 2018) aurait pu soutenir les exportatrices.

Symétriquement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les valeurs européennes mais ce facteur semble totalement ignoré puisque ce sont nos champions du luxe qui propulsent le CAC par delà les 5.600.

L'indicateur du jour aux Etats-Unis concernait l'enquête mensuelle de S&P CoreLogic Case-Shiller sur le prix moyen des maisons : il a accéléré à +7,9% aux Etats-Unis en octobre par rapport au même mois de 2019 (consensus +8%), notamment en raison de fortes hausses dans des villes comme Seattle, Phoenix (N°1 de la liste en novembre) ou San Diego.

Si les prix flambent surtout dans l'Ouest et le Sud-Ouest du pays, les régions du Midwest et du Nord-Est sont également bien orientées, avec des hausses de respectivement 7,7% et 7,9%.

'Les données des derniers mois sont cohérentes avec notre point de vue selon lequel la crise du Covid a encouragé les acquéreurs à déménager de leurs appartements en ville vers des maisons en banlieue', explique Craig J. Lazzara, le responsable de la stratégie indicielle chez S&P Dow Jones Indices.

Les places asiatiques sont elles aussi orientées à la hausse ce mardi, avec notamment un bond de plus de 2,6% de la Bourse de Tokyo, qui affiche désormais plus de 15% de gains sur l'ensemble de l'année et inscrit sa meilleure clôture depuis 30 ans (le débordement de la résistance majeure des 27.000 a déclenché un tsunami d'ordres d'achat).

Dans ces conditions, le marché parisien devrait tranquillement poursuivre son 'rally de fin d'année', qui lui a permis de reprendre 5% depuis le 21 décembre.

S'il accuse encore un repli de 6,5% depuis le début de l'année, l'indice CAC 40 semble bien parti pour terminer l'année au-dessus de la résistance des 5.600 points.

Le CAC40 est tiré vers les 5.620 par Worldline (+2,8%) et les valeurs du luxe (+2% sur Hermès et nouveau record absolu) puis +2,1% sur LVMH qui retrace son record absolu des 515E.

Les investisseurs vont donc pouvoir aborder avec confiance l'exercice 2021, qui s'annonce placé sous le signe de la reprise économique après une année 2020 marqué par la pandémie.

Sinon SAP prend 2% à Francfort, après l'annonce par Qualtrics, la filiale de l'éditeur allemand de progiciels spécialisée dans les plateformes d'enquête, de son intention de s'introduire prochainement en Bourse sur le Nasdaq.

Ryanair parvient à grappiller moins de 1% après un début de séance dans le rouge, la compagnie irlandaise ayant annoncé mardi qu'elle allait retirer les droits de vote dont bénéficient ses actionnaires britanniques suite à l'accord sur le Brexit.