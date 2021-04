Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : teste la résistance des 6170, mais volumes indigents Cercle Finance • 08/04/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,57% à 6.165) en termine au contact de la résistance des 6.160/6.170, aidée au cours de la dernière heure par un nouveau record absolu sur le S&P500 à 4.093Pts (le 'VIX' qui lui est associés s'enfonce vers 18,5 pour la 1ère fois depuis fin février 2020), le Nasdaq avance de +0,8% mais gagnait 1% initialement. Les volumes d'échanges sur le CAC40 demeurent dignes d'une milieu de mois d'août avec même pas 3MdsE échangés à 17H35, et à peine plus de 2,2MdsE à 17H30: pour un marché au zénith, il est troublant de constater le peu d'entrain des acheteurs alors que tout le monde se déclarer 'bullish'. La tendance reste positive en Europe où l'E-Stoxx50 avance également de +0,5% à 3.976... mais la bourse de Milan lâche -0,6%, Francfort et Lisbonne finissent en très légère hausse. Les 'minutes' de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale ont confirmé que la politique monétaire resterait ultra-accommodante jusqu'à ce que le plein emploi et l'objectif des 2% d'inflation soient atteints (ils ne l'ont jamais été simultanément depuis 2016). Les membres du comité stratégique estiment notamment que 'les risques concernant les perspectives de l'inflation sont équilibrées'. Aux Etats-Unis les inscriptions hebdomadaires au chômage rebondissent de +16.000 à 744.000 : le score du jour s'avère supérieur de 50.000 au consensus. Jerome Powell, le président de la banque centrale US, s'exprime cet après-midi sur l'économie mondiale à l'occasion d'un débat organisé par le FMI. Côté chiffres, la France a essuyé un déficit commercial de 5,2 milliards d'euros au mois de février 2021, à comparer à 4,2 milliards le mois précédent (révisé de -3,9 milliards en estimation initiale), d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend de -2Pts de base, autour de 1,64%, tandis que sur le marché des changes, le dollar se redresse à la marge vers 1,1890/E. Le pétrole se replie de -0,7% à Londres et de -1% sur le NYMEX... l'or avance de +0,6% vers 1.751$. Du coté des valeurs, le secteur automobile a clairement empêché le CAC40 d'inscrire de nouveaux 'plus hauts' : Stellantis lâche -2%, Renault -3,5%, Michelin -2,5% et au sein du SBF120, Valéo est également en queue de peloton avec -2,6%. Le luxe retrouve des supporters avec Hermès à +3%, l'Oréal à +2,7%. Moody's Investors Service a attribué jeudi une première notation d'émetteur 'Baa1' au groupe français de services et de restauration Sodexo (inchangé), assortie d'une perspective 'stable'. L'agence explique que sa notation repose sur le 'solide' positionnement économique du groupe, ainsi que sur la résistance de ses marchés qui ont bien tenu lors des précédents cycles économiques. Total annonce avoir démarré la production de biocarburants aériens durables en France -produits à partir de déchets et résidus- grâce à sa bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) et à son site d'Oudalle (Seine-Maritime). Europcar Mobility Group (-2,2%) affiche une perte nette de -645 millions d'euros en 2020, contre un bénéfice de +30 millions l'année précédente, avec un EBITDA Corporate ajusté de -172 millions (par rapport à +389 millions en 2019). A données publiées, le chiffre d'affaires total du groupe a diminué de 42% pour s'établir à 1,76 milliard d'euros.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.57%