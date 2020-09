Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : teste la résistance des 5.050, 42ème record du Nasdaq Cercle Finance • 02/09/2020 à 18:42









(CercleFinance.com) - Un petit coup de pouce durant le 'fixing' permet au CAC40 d'ajouter une dizaine de points et de clôturer sur un gain de +1,9% à 5.032Pts. Le DAX30 fait un peu mieux avec +2,05% mais Milan se contente de +1,35% et Madrid de +0,6%. L'Euro-Stoxx50 gagne néanmoins +1,85% à 3.338 grâce à la bonne performance des plus grosses capitalisations parisiennes. Le CAC40 'GR' avait de son côté soulevé la résistance majeure des 14.000 ce matin mais il retombe au final sous 13.940 et ne valide pas pour l'instant de signal haussier. 'Dans l'immédiat, l'indice CAC 40 demeure encore dans son large range des 4.750/5.050 points entretenu durant tout l'été, cependant le retour de la volatilité devrait lui permettre de se libérer de cet étau, au moins temporairement', abondent les équipes de Kiplink ce matin. Pas vraiment de suspens à Wall Street : la première heure de cotation valide l'inscription du 42ème record annuel pour le Nasdaq à 12.050Pts (12ème record en 13 séances) et 22ème pour le S&P500 à 3.551 (+0,7%). Le Dow Jones qui prend +0,8% à 28.880 gagne 1,2% sur l'année en cours et revient à moins de 3% de son record absolu. Wall Street fait manifestement l'impasse sur l'enquête décevante d'ADP concernant l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis, lequel n'aurait créé que +428.000 emplois en août, un chiffre inférieur de plus de moitié aux attentes (en moyenne +950.000 créations de postes dans le privé, les plus optimistes anticipant même +1,492 million). ADP a cependant révisé à la hausse les créations d'emploi de juillet de 167.000 vers 212.000 (ce qui n'est pas considérable et reste très éloigné des chiffres officiels du 'NFP'. Wall Street se rassure une hausse de +6,4% des commandes à l'industrie aux États-Unis en juillet, un chiffre supérieur aux attentes (+6%), par ailleurs, le Département du Commerce indique que les commandes de biens durables ont augmenté de +11,4% au mois de juillet. A noter également la poursuite du rebond du Dollar qui s'était enfoncé la veille jusque vers 1,20/E et qui se rapproche aujourd'hui des 1,18/E (+0,75% à 1,1830). Dans l'actualité des valeurs, la vélocité haussière du CAC s'explique par la ruée des investisseurs sur les traditionnelles valeurs vedettes du luxe (Kering en tête avec +5,3%, LVMH et Hermès à +3% de gain en moyenne) et des champions de l'économie numérique (Worldline prend encore +3,3%). Les équipementiers automobiles se détachent également au sein du SBF-120 avec Valéo +3,9% et Faurecia +7%. Saint-Gobain (+2,7%) annonce l'acquisition de Strikolith aux Pays-Bas, société spécialisée dans la production de systèmes d'isolation par l'extérieur, la finition d'intérieur et les produits et solutions de rénovation, les termes financiers de la transaction n'étant pas précisés. Véoila grimpe de +3,1% alors que son président, Antoine Frérot n'exclut pas une OPA sur Suez si Engie ne valide pas une offre plus généreuse. Pernod Ricard publie un résultat net courant part du groupe de 1.439 millions d'euros au titre de son exercice 2019-20, en décroissance de 13%, et un résultat opérationnel courant (ROC) de 2.260 millions, en recul interne de 13,7% (-12,4% en facial). Le chiffre d'affaires annuel du géant des spiritueux s'établit à 8.448 millions d'euros, en décroissance interne de 9,5% (-8% en facial), mais la diminution de la marge opérationnelle courant est limitée à -131 points de base en interne. Lourde rechute de Vallourec (-9,7%) qui négocie un nouveau plan de reconfiguration de sa dette. Le groupe Bigben a annoncé hier des objectifs pour 2020/2021 en progression, marqués notamment par un chiffre d'affaires attendu entre 270 et 290 millions d'euros (contre 263,5 millions au 31 mars 2020).

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.90%