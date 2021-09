Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : teste 6.700, renoue avec ses niveaux du 10 au 13/09 information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 15:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conserve une avance de près de 1%, à 6.690 points, au lendemain de la publication d'un communiqué sans surprise de la FED réaffirmant le prochain 'tapering' de la banque centrale. Le CAC40 qui vient de se hisser en matinée vers 6.720 (soit +1,4%) aligne un 3ème 'gap' haussier consécutif, ce qui traduit un épisode 'FOMO' ('fear of missing out', ou une petite 'panique à l'achat'). La stratégie de la banque centrale américaine avait été largement intégrée par les marchés qui anticipent depuis plusieurs semaines la réduction progressive des achats de Fed à compter de novembre, avant un arrêt mi-2022. Les membres du FOMC (1 sur 2) ont toutefois surpris les analystes en laissant la porte ouverte à une possible hausse des taux directeurs dès la fin 2022 et non plus en 2023, comme annoncé en juin dernier. Par ailleurs, les inquiétudes semblent se lever légèrement autour du dossier Evergrande, point de crispation des marchés depuis plusieurs jours. Le géant de l'immobilier chinois, lourdement endetté, a annoncé le paiement des coupons de sa dette obligataire provoquant une envolée du titre ce matin. Les investisseurs resteront toutefois vigilants quant à la situation financière d'Evergrande puisqu'au moins un des ses filiales aurait cessé de payer ses salariés et ses fournisseurs. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de l'indice flash composite de l'activité globale en France, calculé par IHS Markit. En repli à 55,1 contre 55,9 en août, il signale la plus faible expansion du secteur privé français depuis avril. Pour l'Europe, il chute de 59 en août à 56,1 en septembre, mettant ainsi en évidence un nouvel affaiblissement de la croissance de la zone euro par rapport au sommet de quinze ans enregistré en juillet: la principale explication réside dans la pénurie de pièces détachés, notamment de composants électroniques. Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont augmenté de +16.000 la semaine du 13 septembre aux Etats-Unis pour s'établir à 351.000 selon le département du travail américain. Sur les quatre dernières semaines, la moyenne mobile s'établit 335.750, soit une très légère baisse par rapport aux 336.750 (chiffre révisé) enregistrés une semaine plus tôt. Enfin, lors de la semaine du 6 septembre, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est établi à 2.845.000, soit une hausse de 131. 000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente. Peu après l'ouverture de Wall Street (attendue en hausse de +0,4% pour le Nasdaq à +0,6% pour le S&P500 et le Dow Jones), les investisseurs découvriront les indicateurs avancés du Conference Board. Le pétrole poursuit son ascension avec une hausse de +1% à Londres tandis que l'Or rechute de -0,8%, ce qui constitue une contreperformance assez inhabituelle puisque les risques inflationnistes augmentent avec la hausse des coûts de l'énergie. Dans l'actualité des valeurs tricolores, Trigano (+8%) indique avoir réalisé au quatrième trimestre 2020-21 un chiffre d'affaires de 659,4 millions d'euros, en progression de 4,9% par rapport à l'exercice précédent qui avait bénéficié d'une très forte reprise après la fin des confinements en Europe. SMCP a annoncé jeudi avoir été informé par courrier d'un défaut d'European TopSoho, son actionnaire majoritaire (53%), tout en assurant que cette situation ne remettait pas en cause son propre financement, ni ses opérations. Stellantis a annoncé jeudi qu'il dévoilerait plusieurs nouveaux modèles à l'occasion du salon automobile du Texas, organisé dans le cadre de la Foire annuelle de l'Etat américain. Enfin, Valneva (+10%) a débuté le recrutement d'adolescentes dans le cadre d'un l'essai pivot de phase 3 portant sur son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19. Les résultats initiaux sont attendus au début du quatrième trimestre 2021.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.98%