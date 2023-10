Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : test pas concluant des 6.900, W-Street reste indécis information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 15:16









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris temporise un peu après un test des 6.900, suite à une ouverture en demi-teinte de Wall Street (S&P500 stable, Nasdaq -0,25%).

Le CAC40 bénéficie du soutien de Worldline (+3,8%), Bouygues (+4,5% après la publication de ses trimestriels) ou encore Unibail-RW (+3%).



La matinée s'est montrée riche sur le front des statistiques: dans l'Hexagone, la croissance du PIB est ressortie à +0,1% au 3e trimestre, après +0,6% le trimestre précédent, selon les données CVS en volume (en 1ère estimation) de l'Insee.



Par ailleurs, toujours selon l'Insee (estimation provisoire), les prix à la consommation en France augmenteraient de 4% sur un an en octobre 2023, en décélération sensible donc, après un taux de +4,9% observé en septembre.



Cette baisse du taux d'inflation annuel serait due au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, de l'alimentation et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés, alors que les prix des services accéléreraient légèrement.



Les marchés US se montrent un peu attentistes l'Atlantique alors que la réunion de la Réserve fédérale, qui s'ouvre aujourd'hui, pourrait fournir quelques motifs d'espoir concernant le début d'un cheminement vers un 'pivot' dans sa politique monétaire.



'Nous sommes convaincus que le processus de hausse des taux est désormais arrivé à son terme (...) et que nous arrivons désormais sur une période de stabilité pendant plusieurs mois', estime Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.



De son côté, la Banque du Japon (BoJ) a officialisé mardi un nouvel assouplissement du contrôle de la courbe des rendements obligataires japonais à dix ans, désormais autorisés à évoluer au-delà du plafond de 1%.



Sur le compartiment obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans se détend de -3,7Pts vers 2,79%, une tendance que l'on retrouve sur nos OAT à 3,4050% (-4 pts).

Les US T-Bonds sont indécis avec un rendement à dix ans autour de 4,865% (-1Pt), loin du pic de plus de 5% établi la semaine passée.

A noter la quasi stagnation du $ (vers 1,0610/E) et du pétrole Brent (88$).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, le conglomérat Bouygues publie un résultat net part du groupe de 665 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2023, en augmentation de 24% par rapport à la même période un an auparavant, aidé par la contribution d'Equans.



Stellantis a annoncé mardi avoir maintenu une dynamique favorable au troisième trimestre, malgré l'impact de la grève de l'UAW. Le groupe automobile dit avoir enregistré un chiffre d'affaires net de 45,1 milliards d'euros sur la période juillet-septembre, soit une hausse de 7% d'une année sur l'autre grâce à la progression de ses volumes et à des prix stables.



Thales fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 12,9 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, soit une croissance organique de 7,5% (+4,5 % en variation totale). Son chiffre d'affaires sur le troisième trimestre ressort toutefois à 3,7 milliards d'euros, un niveau bien inférieur au consensus de marché qui le donnait à 4,1 milliards.



Enfin, le distributeur alimentaire Casino affiche un chiffre d'affaires de 4,56 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2023, en variation de -5,5% en données publiées et de -5,3% en données comparables.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.94%