CAC40: termine le pire mois de l'année sur un rebond limité information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 15:48

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris termine le mois sur un rebond technique sans réelle conviction, sur un gain de +0,8% vers 5.720Pts (soit -7,5% sur le mois de septembre et -1,2% sur la semaine écoulée.

Wall Street vient de rouvrir sans direction, le Dow Jones évoluant même en léger repli au cours des 1ers échanges.

Ailleurs en Europe, la hausse est au rendez-vous mais elle est peu significative avec +0,4% en moyenne.



Les derniers chiffres en date, notamment du côté de l'inflation (+8,9% en Italie, selon Istat ce matin), ont laissé peu de choix aux investisseurs qui sont désormais nombreux à chercher à se prémunir contre un environnement économique qui apparaît de plus en plus sombre.

L'inflation en zone euro, publiés en fin de matinée, établit un nouveau de +10% sur un an au mois de septembre, contre 9,1% en août.

La France fait figure de bon élève mais c'est grâce au bouclier tarifaire sur l'énergie : les prix à la consommation augmentent de 5,6 % en septembre 2022 sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, après +5,9 % le mois précédent.



Les prix de production de l'industrie française augmentent de nouveau nettement sur un mois (+2,3 % après +2,2 %) en août 2022 selon l'Insee, que les produits soient destinés au marché français (+2,7 % après +1,9 %) ou aux marchés extérieurs (+1,4 % après +2,7 %).



Une petite satisfaction tout de même ce vendredi puisqu'aux Etats Unis, les dépenses de consommation ont augmenté plus fortement que prévu au mois d'août: elles se sont accrues de 0,4% le mois dernier, a annoncé vendredi le Département du Commerce, alors que le consensus visait une progression de 0,2%.

Le revenu des ménages a lui augmenté de 0,3% en août, conformément aux attentes des économistes, le taux d'épargne ayant atteint 3,5%.



L'indice des prix à la consommation mesuré par les dépenses (PCE), hors prix alimentaires et de l'énergie (dit 'core'), a progressé de 0,6% en août après une stabilité en juillet, là où les analystes l'attendaient en hausse de 0,4%.

En variation annuelle, l'indice PCE 'core' - très suivi par la Réserve fédérale - affiche une hausse 4,9% contre +4,7% en juillet.



La révision à la hausse, hier, de l'indice PCE, la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, a incité les acteurs de marché à privilégier les options les plus protectrices, en particulier la détention de



Le sommet des ministres de l'Energie de l'Union européenne, prévu aujourd'hui, devrait quant à lui continuer à explorer les pistes pour ramener un semblant de calme sur les marchés de l'électricité et du gaz.



La réunion devrait notamment se pencher sur le plan de la Commission visant à plafonner les prix de l'électricité et à imposer des taxes sur les 'superprofits' des groupes pétroliers.



En Chine, l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier est ressorti à 50,1 en septembre, contre 49,4 en août, selon de données publiées aujourd'hui par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).



Un chiffre plutôt encourageant, puisqu'un indice supérieur à 50 points indique une expansion de l'activité industrielle, tandis qu'un chiffre en dessous de ce seuil reflète une contraction.

Sur les marchés obligataires, l'inflation à 10% en Europe est accueillie comme un 'fait accompli': les taux se détendent de -14Pts sur nos OAT à 2,78%, de -15Pts sur les Bunds à 2,06%, de -17Pts sur les BTP italiens à 4,483%.

L'Euro ricoche nettement sous les 0,985$ et se replie de -0,6% vers 0,9760$.



Du coté des valeurs, Société Générale annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la Fintech PayXpert.



' Cette acquisition permettrait à la Banque de compléter son offre à destination des commerçants et e-commerçants, avec l'ambition d'être un acteur de référence dans le domaine de l'acceptation de paiement en Europe ' indique le groupe.



Transplant Genomics, une filiale d'Eurofins Scientific, a annoncé le lancement de 'Trugraf Liver', un nouvel outil d'analyse de l'expression des gènes destiné à optimiser les traitements immunosuppresseurs chez les patients greffés du foie.